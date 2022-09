La regina Elisabetta II d’Inghilterra è uno dei personaggi simbolo della storia del ‘900. A dimostrazione di ciò, è anche il fatto che lei stessa abbia ispirato registi, scrittori, sceneggiatori e artisti. È la donna più fotografata al mondo. Su di lei si sono scritti libri, sono stati girati film, serie tv e inciso canzoni. La sua storia ha da sempre appassionato il mondo intero, non esiste una persona sul pianeta Terra che non sappia chi sia Sua Maestà la regina Elisabetta II d’Inghilterra.

Regina Elisabetta II: serie tv, film e canzoni a lei ispirate: le attrici che l’hanno interpretata

La regina Elisabetta II, scomparsa ieri all’età di 96 anni, è uno dei personaggi simbolo della nostra storia. La sua vita è stata raccontata in diversi film e serie tv. Ecco di seguito una carrellata film, serie tv, canzoni ispirate alla regina Elisabetta II e le attrici che l’hanno interpretata in questi anni.

Film e serie tv sulla Regina Elisabetta II

THE QUEEN – LA REGINA (2006)

A calarsi nei panni di Elisabetta II è Helen Mirren, attrice britannica che per la sua performance ha ricevuto il premio Oscar come Miglior attrice protagonista agli Academy Awards del 2007. Film di Stephen Frears si concentra sui giorni successivi alla morte di Lady Diana e sull’inizio del governo del neoeletto leader laburista Tony Blair (Michael Sheen).

Una notte con la regina (2016)

Londra, 8 maggio 1945. Finita la guerra anche nel Regno Unito si può tirare un sospiro di sollievo. Nelle strade si fa festa e anche Elizabeth e Margareth vorrebbero unirsi ai festeggiamenti. La madre è contraria, ma il padre, re Giorgio VI, concede loro il permesso di prendere parte a una festa all’Hotel Ritz. I guai cominciano quando la ribelle Margareth riesce a seminare le guardie del corpo incaricate di proteggerle.

The Crown (serie tv, 2016 – oggi)

La serie tv di Netflix è ad oggi la più completa trattazione su schermo della vita di Elizabeth Windsor. Nell’arco delle quattro stagioni finora andate in onda, viene raccontata la vita di Elisabetta, dalla gioventù ai giorni nostri. A interpretarla da giovane è Claire Foy, che ha poi ceduto il testimone a Olivia Colman: entrambe si sono aggiudicate un Golden Globe come Miglior attrice in una serie drammatica. Nella quinta stagione, il ruolo di Elisabetta sarà interpretato da Imelda Staunton.

Voyage au bout de la nuit (2020)

L’omaggio più originale alla sovrana. Voyage au bout de la nuit di Paolo Sorrentino è stato inserito nel progetto collettivo in 17 episodi Homemade, ideato dalla cilena Fabula e dall’italiana The Apartment per Netflix. Girato durante il lockdown, è un cortometraggio di sette minuti in cui Sorrentino immagina un dialogo tra la Regina Elisabetta e Papa Francesco, con la prima in visita in Vaticano. I protagonisti sono pupazzetti con le fattezze dei suddetti personaggi, l’ambientazione è ricavata dagli interni ed esterni della casa di Sorrentino.

Spencer (2021)

Ultimo film in ordine cronologico Spencer diretto da Pablo Larraín e sceneggiato da Steven Knight. In questa pellicola viene ricostruita attraverso l’immaginazione la decisione di Lady Diana, interpretata da Kristen Stewart, di divorziare dal Principe, la Regina Elisabetta II (interpretata da Stella Conet) è più che altro un’algida e inflessibile sovrana.

Una pallottola spuntata (1988)

Ovviamente, la commedia cult con protagonista il simpaticissimo Leslie Nielsen non racconta la vera storia della Regina Elisabetta. Ma dato il seguito goduto da questo film demenziale, sarebbe stato davvero un peccato non includerlo in questo elenco, anche perché si tratta di un affettuoso e scherzoso omaggio alla sovrana. La regina Elisabetta II è interpretata da Jeanette Charles.

Rex – Un cucciolo a palazzo (2019)

Film di fantasia, incentrato non tanto sulla Regina, quanto piuttosto su uno dei suoi adorati corgi. Rex è il cane preferito di Elisabetta, ma in seguito a uno spiacevole “incidente diplomatico” si ritrova fuori da Buckingham Palace e deve intraprendere un viaggio avventuroso per tornare a casa.

Elisabetta II: le attrici che l’hanno interpretata

Helen Mirren nel film di Stephen Frears, The Queen – La regina del 2006;

nel film di Stephen Frears, del 2006; Claire Foy interpreta la regina Elisabetta negli anni della gioventù nelle prime due stagioni di The Crown , serie Netflix;

interpreta la regina Elisabetta negli anni della gioventù nelle prime due stagioni di , serie Netflix; Olivia Colman interpreta Elisabetta II nelle stagioni 3 e 4 di The Crown .

interpreta Elisabetta II nelle stagioni 3 e 4 di . Emma Thompson interpreta Elisabetta II in una serie della BBC del 2012 dal titolo Playhouse Presents;

interpreta Elisabetta II in una serie della BBC del 2012 dal titolo Stella Gonet interpreta la regina nel film Spencer del 2021;

interpreta la regina nel film del 2021; Jeannette Charles interpreta la sovrana nella pellicola Una pallottola spuntata;

interpreta la sovrana nella pellicola Imelda Staunton sarà la regina nella quinta stagione di The Crown;

sarà la regina nella quinta stagione di Nel 2012 Daniel Craig e la regina Elisabetta hanno girato insieme un video per promuovere le Olimpiadi di Londra. Lei nei panni di se stessa, lui di 007.

Regina Elisabetta II: le canzoni su di lei

La Regina Elisabetta, è stata una grande amante della musica ma non è stata sempre molto amata dalla musica. Nel corso dei decenni è comparsa, in modo più o meno velato, in parecchie canzoni. Per lo più si trattava di artisti critici sul suo operato e, in modo più ampio, sulla monarchia.

The Beatles, “Her Majesty” (1969)

È la canzone che chiude l’epico album Abbey Road. Ha spunti di tenerezza in quanto definisce la Regina Elisabetta a pretty nice girl, ovvero una donna assai carina. Il testo è firmato da Paul Mc Cartney ed è inusualmente ironico.

Sex Pistols, “God Save The Queen” (1977)

Non è forse la rappresentazione di una rivoluzione, l’ultima in ambito musicale, ma di certo questo brano ne è l’inno. Questa canzone racconta la stagione del nostro scontento. Sullo sfondo la bandiera inglese, la regina con gli occhi bendati e la bocca coperta… per la band di Johnny Rotten e Syd Vicious lei non è un essere umano. Non dimentichiamo che un altro lavoro della band sprezzante verso la corte fu Anarchy in the UK.

Leon Rosselson, “On Her Silver Jubilee” (1979)

La canzone è quasi sconosciuta. Ironizza sui possedimenti di Elisabetta, sul suo “stipendio” annuale e sul fatto di essere ricompensata per le cose che non fa. Va sottolineato che quando Rosselson ha pubblicato il brano, la regina era sul trono d’Inghilterra da oltre un quarto di secolo.

The Exploited, “Royalty” (1981)

Il testo è ai confini del vilipendio, pieno di insulti, risate e versi. Hanno sostituito con una musica arrembante la spada di Braveheart.

The Smiths, “The Queen Is Dead” (1986)

Morrissey con questa canzone non attacca solo la Regina ma la corona d’Inghilterra. C’è un momento una figura quasi stregonesca irrompe a Palazzo armata di una spugna arrugginita per giungere a un finale dove il messaggio che filtra è la sottrazione del potere alla Casa Reale, indipendemente da chi siede sul trono.

The Stone Roses, “Elizabeth My Dear” (1989)

Quando Ian Brown dei The Stone Roses canta che “queste sono le tende per la mia cara Elisabetta”, si capisce che dietro questa immagine sepolcrale c’è il desiderio di uccidere la monarchia.

The Pet Shop Boys, “Dreaming of the Queen” (1993)

Questo brano è diverso dagli altri perché la regina è una co-protagonista. Neil Francis Tennant immagina un tea-time dove oltre a Elisabetta c’è Lady Diana, la vera protagonista del pezzo. Quindi la regina resta sullo sfondo e la sua è una presenza ingombrante.

Manic Street Preachers, “Repeat (Stars And Stripes)” (1992)

Quando si dice non conoscere la diplomazia: “Repeat after me, f*** queen and country” è abbastanza esplicito nell’esternare il pensiero della band.

Frank Turner, “Long Live the Queen” (2008)

È un brano benefico, nato per sostenere la campagna contro il cancro al seno.

Gary Barlow, “Sing” (2012)

La canzone è stata scritta dal Take That con la collaborazione del compositore britannico Andrew Lloyd Webber ed è stata eseguita da artisti chiamati da Gary Barlow da tutto il Commonwealth con lo scopo di commemorare il Giubileo di diamante.