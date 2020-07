Prima vincita (senza abbracci) a Reazione a Catena 2020. Nella quarta puntata della nuova edizione del quiz, in onda nel preserale di Rai 1 anche oggi, giovedì 2 luglio, gli attuali campioni in carica, i Sali e Scendi, hanno vinto altri 36.500 euro. I tre hanno festeggiato la vittoria in studio, insieme al conduttore Marco Liorni, ma, com’è giusto che sia, lo hanno fatto nel massimo rispetto delle norme anti Coronavirus.

Reazione a Catena 2020, ai campioni Sali e Scendi vanno 36.500 euro: è la prima vincita (senza abbracci) della nuova edizione

I Sali e Scendi hanno vinto oltre 30.000 euro nel gioco finale de “L’Ultima catena”. Dopo i 147.000 accumulati ne “L’intesa vincente” e dopo aver “dimezzato” due volte, alla fine i campioni hanno azzeccato l’ultima parola “Elegante” senza “comprare” il terzo elemento.

Peraltro, la nuova vincita porta la squadra formata da Alessandro, Pierluigi e Antonio – questi i nomi dei concorrenti di Reazione a Catena – ad un totale vinto pari a circa 100.000 euro.

Dallo scorso 29 giugno 2020, infatti, i tre amici d’infanzia da Torino sono tornati in onda con le prime puntate della nuova edizione del quiz e dopo che già a settembre 2019 hanno vinto la somma cumulata di circa 60.000 euro.

E naturalmente, in studio, non sono di certo mancati i festeggiamenti, anche se, com’è normale che sia in questo periodo, per primo il conduttore ha rispettato tutte le norme anti Covid-19 previste in Rai.

Reazione a Catena 2020 in onda senza pubblico e con spettatori collegati da casa

Regole anti Covid che, in verità, già riguardano tutte le registrazioni di Reazione a Catena 2020, tornato sì in tv nel preserale di Rai 1, ma con tutte le accortezze del caso in sede di riprese.

Da lunedì 29 giugno, infatti, il programma condotto da Marco Liorni va in onda senza pubblico in studio e con spettatori collegati da casa, ai quali è concesso “gustarsi” le avvincenti sfide, tra campioni e aspiranti tali, direttamente da remoto.

Un’assenza, quello del pubblico in trasmissione, che non sta però intaccando gli ascolti, visto che, sin dalle prime nuove puntate, il quiz estivo di RaiUno, alla sua 14esima edizione, ha già registrato dati Auditel compresi tra il 18% e il 23% di share.