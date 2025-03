Quando inizia il Serale di Amici di Maria De Filippi? La seconda fase del programma dell’ammiraglia Mediaset è una delle più attese. I ragazzi escono dalla ‘scuola’ per poter offrire al pubblico una prima serata ricca di performance e divertimento. Ciascuno degli allievi mette, in questa parte della trasmissione, a frutto tutti gli insegnamenti ricevuti durante il percorso nella scuola e cerca di emergere per ottenere contratti discografici o ingaggi in compagnia di danza, ma anche per arrivare ad alzare l’ambita coppa. Quando andrà in tv il serale di Amici 24 nel 2025? Scopriamolo insieme.

Quando inizia il serale di Amici 24 nel 2025? La data di inizio

Quando inizia il Serale di Amici di Maria De Filippi? Tutti se lo chiedono anche perché ormai siamo giunti alle battute finali della prima parte del talent di Canale 5. I ragazzi della scuola stanno ottenendo la maglia oro, che gli garantisce l’accesso alla fase successiva, e pertanto non si attende altro che vederli sul palco, circondati da un pubblico urlante, pronti a mostrare tutto il loro talento performance dopo performance nella prima serata dell’ammiraglia Mediaset.

Quando vedremo la prima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi? Salvo cambiamenti dell’ultima ora il primo appuntamento è fissato per il 22 marzo 2025.

Giudici, ballerini, ospiti e talenti: ancora lavori in corso

Quali saranno i giudici del Serale di Amici di Maria De Filippi? Quali i ballerini professionisti che vi prenderanno parte? Quali alunni della classe avranno l’accesso? E’ tutto ancora in lavorazione. Ad oggi non c’è nulla di certo sul cast.

Mentre i nomi dei talenti che raggiungeranno il Serale potremo scoprirli nella prossima registrazione, grazie alle anticipazioni, quello di ballerini professionisti e ospiti verrà svelato sicuramente tra qualche settimana.

Si vocifera nel mentre che Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio possano essere sostituiti. Da chi? C’è chi parla di: Amadeus, che quest’anno è stato sia ospite a C’è Posta per te, ma anche giudice di una gara canto ad Amici 24, Ilary Blasi e De Sica. Vi saranno davvero loro? Occorrerà attendere ancora qualche settimana per avere le certezze o per sapere i nomi di chi si siederà sulle fatidiche poltroncine rosse dei giudici.