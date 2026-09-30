Il catalogo di Ottobre su Prime Video è pronto ad arricchirsi. Tra nuovi film come Masterplan, con Stanley Tucci, Simona Tabasco e Victor Belmondo nei panni di tre ladri, ma anche serie tv tra cui Ingorgo, anche questo mese le novità sembrano molto interessanti. Di seguito, vi elenchiamo alcune delle più attese in uscita prossimamente.

Prime Video: i titoli più attesi di Ottobre 2026

Le novità partono il 2 ottobre con Ingorgo, nuova serie tv comedy italiana. Composto da sei episodi, questo titolo parte da un enorme ingorgo che sconvolge i piani di migliaia di automobilisti. Tra situazioni paradossali ed esasperate, emergeranno anche dei punti di convergenza tra personaggi diversissimi tra loro. Del cast fanno parte Ninni Bruschetta, Selene Caramazza, Antonio Catania, Mario Ermito, Donatella Finocchiaro, Stefano Fresi, Matilde Gioli, Corrado Guzzanti, Alessandra Mastronardi, Lucia Ocone, Francesco Pannofino, Ilenia Pastorelli, Valentina Romani, Gian Marco Tognazzi.

Il 6 ottobre invece approda sulla piattaforma in esclusiva Tintoria Prime, 4 nuove puntate inedite di Tintoria, il podcast di successo condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone, co-prodotto da The Comedy Club e per l’occasione in associazione con The Jackal. L’ospite della prima puntata è Sabrina Impacciatore poi, di mese in mese, ci saranno altre 3 puntate che ospiteranno amatissimi volti del mondo dello spettacolo e non solo. Su Prime Video saranno inoltre disponibili 50 tra gli episodi più amati di Tintoria.

Dal 7 ottobre invece arriva una delle serie tv più attese di questo mese: Carrie. Rivisitazione contemporanea del romanzo di Stephen King, la trama ruota intorno all’adolescente emarginata Carrie. La ragazza ha trascorso tutta la sua vita rinchiusa tra le mura di casa insieme alla madre Margaret, estremamente protettiva. Catapultata nell’universo di un liceo pubblico, tra pressione costante e la crudeltà dell’era dei social media, Carrie scopre anche misteriosi poteri telecinetici. Questa rivelazione è destinata a cambiare per sempre la sua vita.

Passando ai film, invece, dal 16 ottobre sarà disponibile Masterplan. Con Stanley Tucci, Simona Tabasco e Victor Belmondo, la storia segue un ladro che decide di reclutare Chiara, un’abile esperta italiana di crimini informatici, e Jay, uno specialista francese di esplosivi dall’ego smisurato. Il trio ha un unico obiettivo: rubare la Gioconda. Solo in seguito, il ladro rivela loro che sono in realtà fratelli perduti da tempo e che lui è il loro padre. In questa reunion familiare caotica, i tre dovranno imparare a lavorare insieme, cercando di non uccidersi a vicenda.

Infine, dal 23 ottobre arriva LOL Halloween Special. Questo speciale di LOL: Chi ride è fuori vede sei dei protagonisti delle edizioni precedenti dello show, che rivivranno l’esperienza del comedy-show in un’atmosfera da brividi. Maccio Capatonda, Katia Follesa, Lucia Ocone, Herbert Ballerina, Brenda Lodigiani e Andrea Pisani, si sfideranno infatti per quattro ore consecutive. I concorrenti dovranno non solo rimanere seri, ma anche non spaventarsi.