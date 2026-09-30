Quest’oggi, ultimo giorno di settembre, Barbara d’Urso ha confermato la sua presenza a Ballando con le Stelle e smentito tutte le fake news sull’argomento che sono circolate per tutta l’estate, inaugurando così il suo nuovo canale Youtube. Prima di entrare sulla pista da ballo, anche se in qualità di giurata, la conduttrice ha preferito togliersi qualche sassolino dalle scarpe e controbattere una volta per tutte a quanto è stato scritto durante i mesi estivi sulle sue “pretese”. Ecco la verità.

Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle: arriva la conferma ufficiale e la smentita delle fake news

Barbara d’Urso sì o Barbara d’Urso no? Vedremo nella giuria di Ballando con le Stelle l’ex conduttrice Mediaset? Certo che sì. La stessa Barbara d’Urso confermato la sua presenza in diretta sul suo nuovo canale Youtube e soprattutto ha smentito le fake news sulla richiesta di un cachet troppo importante, ma anche sulla richiesta di un albergo in centro per tutto il periodo e su altre pretese.

Sono circolate, infatti, per tutta l’estate, ma soprattutto durante il caldissimo mese di agosto, centinaia di cose non vere sulla sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Ecco perché Barbara d’Urso ha voluto raccontare finalmente la sua verità e mettere a tacere, una volta per tutte, chi ha diffuso voci fasulle che, secondo lei: “forse volevano screditarla o farla passare per quella che fa le cose solo per soldi o che fa la Diva“.

La conduttrice ha quindi ripercorso tutte le tappe che l’hanno portata a sedersi in giuria al posto di Selvaggia Lucarelli spiegando che fin da giugno ha sentito Giancarlo De Andreis e Milly Carlucci. Entrambi sono stati molto persuasivi per farle fare il passo successivo e farla passare da Ballarina per una notte e concorrente a giurata. Un passo importante visto che non era un ruolo che desiderava ricoprire o a cui aspirava bramosa da tempo immemore, come alcuni sostengono. Milly e gli autori sono riusciti a vincere i suoi dubbi e a convincerla e alla fine ha accettato.

A luglio ha garantito la sua presenza come giurata a Ballando con le Stelle con grande entusiasmo. L’ultima videochiamata tra di loro è avvenuta a fine del mese, senza che si parlasse di compenso. Nei loro colloqui, come sottolineato dalla stessa d’Urso, non si è mai parlato di cachet. Perché? Non sono Milly e gli autori a gestire i compensi. E’ una cosa di cui si occupa direttamente la Rai.

Ricapitolando, Barbara d’Urso ha smentito diverse fake news tra cui:

il fatto di non aver mai parlato direttamente con Milly Carlucci

i tempi della trattativa

le pretese su cachet esorbitanti, clausole e richieste impossibili

la pretesa di un albergo di lusso in centro a Roma a sua disposizione per tutta la durata del programma

Il ritardo della chiamata della Rai

Se da luglio ad oggi è passato tanto tempo per avere la conferma della presenza di Barbara d’Urso a Ballando, la colpa è solo della Rai e non delle pretese della conduttrice.

Milly e gli autori le hanno sempre sottolineato che il budget era basso, ma Barbara d’Urso ha assicurato loro che avrebbe sicuramente parlato con la Rai e che avrebbe comunque accettato qualsiasi compenso.

Passate le ferie di agosto, però, Barbara d’Urso aspettava la famosa telefonata e ha continuato ad attendere a lungo. Solo lo scorso 17 settembre, solo due settimane prima dell’inizio del programma ha ricevuto la famosa telefonata. La conduttrice ha sottolineato ed enfatizzato questo aspetto, rimarcando oltretutto il trattamento ricevuto che le è parso alquanto strano. Non le sembrava possibile essere contattata proprio all’ultimo secondo. Nonostante ciò, quando le è stato proposto il cachet ha detto immediatamente sì.

Ora? A noi non resta che attenderà in diretta sabato sera su Rai 1 e vedere cosa succederà in studio!