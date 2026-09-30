Ci sono incontri che sembrano destinati a lasciare il segno e che, invece, durano lo spazio di una notte. Sguardi, attrazione, promesse, un bacio e poi il mattino che arriva a rimettere ogni cosa al proprio posto. È proprio dentro questa dimensione fatta di emozioni intense ma spesso effimere che si muove “Radar”, il nuovo progetto musicale di David Vanchieri, pubblicato il 17 luglio 2026 dall’etichetta indipendente Up Music.

David Vanchieri presenta “Radar”

Il titolo del brano diventa anche la metafora centrale della canzone: il cuore come un radar che dovrebbe aiutare a riconoscere la direzione giusta, ma che può finire per perdere il segnale, confondersi e condurre verso una strada diversa da quella immaginata.

David Vanchieri e le relazioni ai tempi della velocità

“Radar” racconta un modo di vivere le relazioni sempre più legato alla velocità e alla dimensione del momento. Il club diventa lo scenario nel quale tutto può iniziare: gli sguardi si incrociano, nasce l’attrazione, arrivano parole che sembrano importanti. Ma quando la notte finisce, spesso resta poco più di un ricordo.

Nel testo questa precarietà emerge attraverso immagini molto contemporanee. L’amore viene accostato a un “trend”, mentre il rapporto sembra seguire la stessa logica del continuo passaggio da un’esperienza all’altra. Una fotografia di relazioni che possono essere intense, ma anche rapide e difficili da trattenere.

Il ritornello insiste sulla sensazione di aver perso la propria direzione: “Fuori dai radar / un’altra fermata / ho sbagliato strada” diventa così il punto emotivo del brano. Nonostante la consapevolezza, quella persona continua a rimanere negli occhi e nei pensieri del protagonista.

Un videoclip tra luce e ombra

A completare il progetto c’è il videoclip di “Radar”, girato negli studi Double Vision di Cernusco sul Naviglio e diretto da Andrea Viotti.

La scelta visiva è essenziale e punta soprattutto sulle emozioni. Luce e ombra si alternano accompagnando il percorso interiore raccontato dalla canzone, mentre David Vanchieri si confronta con una dimensione più intima e personale.

Il risultato è un video minimalista, nel quale il protagonista sembra trovarsi sospeso tra il desiderio di lasciarsi alle spalle una relazione e l’impossibilità di farlo davvero. La malinconia convive con il desiderio e con la ricerca di un punto da cui ripartire.

Dalla passione nata da bambino alla musica

La storia artistica di David Vanchieri parte da molto lontano. Nato il 27 settembre 1988 e cresciuto in un piccolo paese della provincia di Bergamo, si avvicina alla musica quando è ancora bambino. A circa sei anni sale per la prima volta su un palco partecipando a un concorso di karaoke insieme a due amici. Il brano scelto è “Gam Gam” e il piccolo gruppo conquista il primo premio. Un’esperienza che, con il passare degli anni, si trasforma in una passione destinata a rimanere sempre presente.

Parallelamente agli studi, Vanchieri costruisce il proprio percorso professionale nel mondo dell’hair styling. Da diciotto anni lavora a Milano, collaborando con produzioni televisive, set, backstage di sfilate e diversi artisti e personaggi dello spettacolo. Un’attività che gli ha permesso di rimanere a stretto contatto con il mondo della creatività e dell’intrattenimento. Sul fronte musicale ha inoltre avuto modo di formarsi con professionisti del settore come Francesco Rapaccioli, Paola Folli, Vanessa Grey e Danila Satragno.

Il debutto nel 2023 e il nuovo capitolo di “Radar”

Il primo inedito arriva nel 2023 con “La notte più bella del mondo”, un brano natalizio dalle atmosfere romantiche che porta Vanchieri a conquistare un posto tra gli otto finalisti del Christmas Contest. Quell’esperienza gli permette anche di incontrare Papa Francesco, un momento che l’artista considera particolarmente significativo nel proprio percorso.

Con “Radar”, David Vanchieri sceglie ora di affrontare un tema diverso, più legato alle dinamiche sentimentali contemporanee e alla difficoltà di distinguere ciò che è autentico da ciò che appartiene soltanto al momento.

“La mia musica e/o i miei testi nascono da esperienze personali”, racconta l’artista, sottolineando il desiderio di affrontare attraverso le proprie canzoni anche temi sociali e condivisi. Per Vanchieri la musica resta infatti uno strumento capace di arrivare al pubblico attraverso un linguaggio universale. “Radar” diventa così il racconto di una notte, di un incontro e soprattutto di quella sensazione che rimane quando tutto sembra essere finito, ma dentro di noi qualcosa continua a cercare il segnale giusto.