L’informazione territoriale torna al centro della visione di Pier Silvio Berlusconi. Durante il tradizionale incontro natalizio di Mediaset con la stampa, tenutosi ieri sera a Cologno Monzese, l’amministratore delegato ha condiviso una riflessione sul valore del radicamento locale e sulla possibilità, un giorno, di portare questo approccio anche sulle reti del Biscione.

Pier Silvio Berlusconi sui Telegiornali Regionali

«Ho rivisto tutto il palinsesto e ti dirò una cosa che forse ti sorprenderà: il programma che mi piacerebbe davvero realizzare – anche se oggi non possiamo farlo per ragioni normative, e sarebbe comunque complesso – è un telegiornale locale e regionale», ha dichiarato Pier Silvio, aprendo a un sogno che per ora resta tale, ma che testimonia un interesse crescente verso un’informazione più vicina ai cittadini.

Berlusconi ha poi riconosciuto il valore del lavoro svolto dal TgR della Rai, considerato un modello di servizio pubblico radicato sul territorio: «Penso che, nell’offerta di un Paese, avere un’informazione più stretta e specializzata sul territorio sia un grandissimo valore. In questo riconosco il ruolo del TGR. Io il TgR Liguria lo guardo sempre», ha ammesso.

Le parole dell’ad di Mediaset suggeriscono un’attenzione rinnovata verso un tipo di informazione che, pur non rientrando attualmente nelle possibilità operative del gruppo, resta un obiettivo ideale: avvicinare le reti del Biscione al racconto delle comunità locali, offrendo un servizio capace di rispecchiare più da vicino la realtà dei territori.