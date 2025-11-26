MFE–MEDIAFOREUROPE annuncia un’importante operazione industriale nel settore media europeo, acquisendo una partecipazione del 32,9% in Impresa – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., gruppo multimediale leader in Portogallo. Impresa è editore delle reti televisive SIC e di numerose pubblicazioni digitali e cartacee, tra cui il noto settimanale Expresso. Grazie a questa operazione, MFE rafforza ulteriormente la propria presenza nella penisola Iberica e nel continente, arrivando a operare in sei Paesi europei: Italia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera e Portogallo.

Un investimento orientato alla collaborazione industriale

L’investimento non prevede una quota di controllo, ma si basa su una logica di crescita condivisa con la famiglia Balsemão, storici azionisti di Impresa. L’obiettivo è sviluppare un progetto comune di lungo periodo, rafforzando le sinergie già a partire dalle attività pubblicitarie e dallo sviluppo della piattaforma digitale del gruppo portoghese.

Il mercato portoghese viene riconosciuto da MFE come coerente con la sua visione di media company europea, capace di valorizzare i contenuti locali e al tempo stesso di crescere grazie all’innovazione tecnologica.

Dichiarazione di Pier Silvio Berlusconi, CEO di MFE–MEDIAFOREUROPE

L’operazione amplia il raggio d’azione di MFE sull’intera penisola e consolida il posizionamento nel mercato europeo.

Con questa operazione MFE amplia il proprio raggio d’azione editoriale e commerciale all’intera penisola iberica. I grandi investitori pubblicitari considerano infatti Spagna e Portogallo come un unico bacino. E grazie a questa nuova partnership con impresa e a Mediaset España, miglioreremo ulteriormente il nostro posizionamento nel mercato europeo.

Impresa è un’azienda familiare con una lunga tradizione nei media. Da oggi lavoreremo insieme per un nuovo sviluppo con spirito imprenditoriale e concretezza. Tant’è vero che partiremo immediatamente con collaborazioni operative: raccolta pubblicitaria e piattaforma digitale.

La partnership di MFE con Impresa è un ulteriore passo che consolida il nostro progetto europeo: con il Portogallo diventano sei le nazioni in cui il Gruppo opera.

Impresa: un partner strategico nel mercato portoghese

Con un portfolio radicato nel territorio e un forte legame con il pubblico locale, Impresa rappresenta uno dei più importanti protagonisti dei media del Portogallo.

Dichiarazione di Francisco Pedro Balsemão, CEO di Impresa

“Ringrazio Pier Silvio Berlusconi e tutto il team di MFE–MEDIAFOREUROPE per la fiducia e per lo spirito di collaborazione con cui è stato costruito questo accordo.

Siamo orgogliosi di entrare a far parte del principale gruppo europeo dei media, condividendo una visione che mette al centro contenuti di qualità, produzione locale e innovazione tecnologica. Impresa porta in questo progetto la propria esperienza e il profondo legame con il Portogallo, con l’obiettivo di generare valore per tutte le parti coinvolte.”

Nasce un nuovo polo media europeo

L’ingresso in Impresa rappresenta un passaggio strategico per MFE, che continua ad ampliare la propria influenza come player media di riferimento in Europa. La collaborazione tra i due gruppi, pronta a partire da subito, punta a rafforzare sia la raccolta pubblicitaria sia l’evoluzione digitale e tecnologica dei contenuti, con una visione condivisa sul futuro dell’intrattenimento europeo.