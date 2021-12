Oroscopo Paolo Fox di giovedì 9 dicembre 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 9 Dicembre 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Le previsioni dell’astrologo sono disponibili non solo durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2, ma anche sulle frequenze radiofoniche di Radio LatteMiele. Ecco per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, tutte le previsioni astrologiche per la giornata di oggi. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sei alla ricerca di un po’ di tranquillità! E’ vero che questo é un segno sempre in pista pero’ in questo periodo sarebbe il caso di ritrovare un po’ di equilibrio soprattutto in amore. Ricordo che domenica sarà una giornata speciale proprio per gli incontri: occasioni in arrivo e devo dire anche più vitalità!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Dopo un mercoledì vissuto in maniera piuttosto agitata, ora ti senti meglio e chissà che tu non riesca a parlare chiaro in amore! E’ normale che tu voglia il massimo nell’ambito del lavoro: preparati perché in questo momento ci sara’ da dire qualcosa in piu’ e magari potrebbe anche essere necessario allontanare qualcuno da te. Fase di rinnovamento!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Di solito andate d’accordo con tutti o almeno cercate di andare d’accordo con le persone, trovando sempre una strada che va a metà tra la diplomazia e il buon senso, ma in questo momento é probabile che ci siano troppe tensioni sul lavoro con persone che non ti capiscono bene.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Tra stasera e sabato dovrai fare un po’ di attenzione ai tuoi pensieri perché ogni tanto sembra che tutto non funzioni al meglio. Forse ti rimproveri di aver fatto una scelta particolarmente sbagliata. Quello che ti chiedo in questa giornata é di non metterti in un angolo, di non essere troppo cupo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sarà molto importante evidenziare l’amore, sprigionare una relazione bella e viverla a tutto tondo, soprattutto domenica prossima! Quindi, se c’é una persona che ti interessa cerca di incontrarla.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Qualcosa non quadra! Ho parlato di una settimana in cui ci potevano essere tensioni: in generale questa giornata é favorita ma dentro di te senti che é necessario scendere in campo e capire cosa non funziona. Forse ti sei reso conto che le cose stanno cambiando anche fuori di te.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In questo momento hai una grande necessità: quella di vivere relazioni sincere e tutto quello che non corrisponde a lealtà ed onestà sarà buttato fuori dalla tua vita! E’ per questo che soprattutto la settimana scorsa ci sono state diverse polemiche.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

E’ probabile che al mattino tu non senta una grande energia e che nel pomeriggio tu ti senta anche un po’ frastornato. Come dicevo qualche giorno fa, fai attenzione perché tu hai ragione a dare dei consigli ma bisogna esprimersi nel modo giusto.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questa giornata riporta alla luce la tua gran voglia di fare conoscenze ma dal pomeriggio c’é una Luna un po’ strana e quindi potresti improvvisamente ritrovarti per conto tuo! Per esempio, un appuntamento salta, un progetto salta, o quantomeno sarà da rimandare tutto a domenica che, lo anticipo fin da ora, potrebbe essere una bella giornata per le relazioni d’amore!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Abbiamo visto che la prima parte della settimana é stata pesante, ed in generale questo non é un periodo di grandi novità, ma in queste 24 ore c’é più coraggio! Tra l’altro, questa sera c’é anche più voglia di amare.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Devi mettere in regola alcune cose, per esempio l’aspetto economico della tua vita: magari ci sono buone idee ma dal punto di vista finanziario non c’é tranquillità e quindi va tutto rimandato.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Ogni tanto sei vittima di qualche malinconia oppure se hai dei problemi non riesci a superarli pensando ad altro! Questo da una parte é un bene perché vuol dire che sei molto profondo, che non sfuggi alle regole e alle necessità della vita.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv