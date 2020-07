Nell’autunno 2020 cosa vedremo sulle reti Mediaset? Ecco i palinsesti dell’azienda incentrati soprattutto sull’Autoprodotto e l’Anticipo. Cosa significa? Vediamo di capire meglio.

Autunno 2020: il valore della lettera A

In continuità con la strategia editoriale premiata nelle stagioni scorse, il palinsesto è principalmente costruito con programmi autoprodotti. Mentre, l’anticipo della partenza dei prodotti di punta delle reti caratterizza l’avvio della stagione.

Ecco i programmi di intrattenimento sul’ammiraglia Mediaset, Canale 5

Da settembre, al sabato sera torna Tu Si Que Vales, di cui sono già iniziate le registrazioni. Il programma da sempre leader negli ascolti, anche con la messa in onda delle repliche andrà ad occupare il sabato sera di canale 5. Ad entrare nelle nostre case, come sempre Maria de Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi nella qualità di giudici. Alla conduzione invece Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. In qualità di giurata popolare, la simpaticissima Sabrina Ferilli, mentre la regia è affidata a Andrea Vicario e Paolo Carcano.

Sempre da Settembre, anche se non c’è ancora una data ufficiale, torna sugli schermi del Biscione, la splendida Alessia Marcuzzi al timone di Temptation Island, l’isola delle tentazioni di cui è ora in onda la versione con vip e nip, in cui guida il racconto il veterano Filippo Bisciglia.

Da settembre torna anche il Grande Fratello Vip 5 con al timone Alfonso Signorini, che ci terrà compagnia con un doppio appuntamento settimanale al lunedì e al venerdì.

Anche la regina dei caffeucci, Barbara D’urso è pronta a tornare sull’ammiraglia Mediaset: lo farà da domenica 13 settembre con Live non è la D’urso e Domenica Live, ma già dal 7 settembre 2020 tornerà in onda con Pomeriggio Cinque.

Torna lo Zio Gerry con un doppio appuntamento: Caduta Libera e Chi vuol essere Milionario

Sempre lunedì 7 settembre torna il pre-serale di canale 5, Caduta Libera condotto da Gerry Scotti così come torna il quiz serale Chi vuol essere Milonario, al giovedì.

Passiamo poi allo sport: da giovedì 24 settembre

Si contendono il trofeo la vincitrice della Champions League e la vincitrice dell’Europa League.

Fase a gironi stagione 2020/2021

20 ottobre

27 ottobre

03 novembre

24 novembre

01 dicembre

08 dicembre

Dal 28 settembre torna invece l’appuntamento con il Tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia. Al timone rivedremo Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Fino al 26 settembre andrà in onda Paperissima Sprint.

Nell’access prime time: un consolidato punto di forza

Nel preserale di Rete 4 torna l’appuntamento con Stasera Italia con Barbara Palombelli dal lunedì e Venerdì e Veronica Gentili (estate, sabato e domenica).

Il talk show è dedicato alla politica e ai principali casi di cronaca, all’attualità e alle provocazioni sociali della settimana. Un confronto giornalistico con ospiti in studio ed in collegamento.

I 4 campioni di ascolto tutti in onda dal 7 settembre

Da lunedì 7 settembre torna in onda Quarta Repubblica con al timone Nicola Porro;

torna in onda con al timone Da martedì 8 settembre Fuori dal Coro con Mario Giordano;

con Da giovedì 10 settembre Dritto e Rovescio con Paolo del Debbio;

con Da Venerdì 11 settembre Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi.

Da ottobre 2020 in arrivo la fiction tv Made In italy

Grande attesa per la fiction tv Made In Italy, che doveva essere mandata in onda già da tempo ma che a causa della pandemia si è preferito posticipare. Made In italy, fiction sulla moda ha come protagonisti Raoul Bova, Margherita Buy, Greta Ferro, Giuseppe Cederna, Stefania Rocca, Marco Bocci.

Milano 1975. Irene, figlia di immigrati del sud, per potersi mantenere agli studi decide di rispondere all’annuncio della rivista di Moda ”Appeal”. Da quel momento la sua vita cambierà al ritmo dei cambiamenti che attraverseranno la moda milanese in quegli anni, quando, grazie a una generazione di straordinari stilisti, arriverà ad affermarsi in tutto il mondo.

La serie seguirà quindi il percorso professionale di Irene e attraverso il suo incontro con i maggiori stilisti dell’epoca (Albini, Krizia, Missoni, Armani, Curiel, Fiorucci, Versace, Prada, Valentino, Ferrè) rivivremo questo momento irripetibile della nostra storia.

Autunno 2020 per Italia 1: l’obiettivo è ripetere una stagione straordinaria

Nell’autunno 2019, Italia 1 è la terza rete assoluta in Prime Time in crescita di 0,7 punti sul totale individui e di 1,4 punti sul proprio target (15/34 anni). Performance in evidenza anche in Daytime in crescita, +0,7 punti, e 1,1 punti sui 15/34 anni. La migliore stagione degli ultimi 3 anni. Da settembre dunque, doppio appuntamento al martedì e al giovedì con le Iene. E sempre su Italia 1 il programma di Roberto Giacobbo, Freedom.

Il Cinema in Prima tv su Italia 1: ecco i titoli che vedremo

Tra i tanti film di successo che trasmetterà la rete giovane del Biscione troviamo:

Aquaman,

Red Sparrow,

Jurassic Worl – il regno distrutto

Ready Player One

Final Score

Shark – il primo squalo

E in arrivo una nuova serie in prima visione tv, Lincoln Rhyme- hunt for the bone collector. A più di vent’anni dal libro e dal film, arriva la versione tv della grande sfida tra il detective paraplegico Lincoln Rhyme e il Collezionista di Ossa.

Sempre per quanto riguarda le serie tv, fino a fine settembre le avventure di Chicago Med, i dottori del Chicago Hospital che sono in onda attualmente con le nuove stagioni, assieme a Chicago Fire, e Chicago P.D.

Alla domenica sera dopo il posticipo, Pressing Serie A con Giorgia Rossi.

Rimaniamo in tema calcistico, con gli appuntamenti della Uefa Nation Leauge- fase a gironi

03 settembre Germania -Spagna

05 settembre Portogallo -Croazia

06 settembre Spagna -Ucraina

08 settembre Francia -Croazia

10 ottobre Spagna-Svizzera*

13 ottobre Germania-Svizzera*

14 novembre Portogallo-Francia*

17 novembre Spagna-Germania*

(Gli incontri con l’asterisco sono ancora da definire)

Dal 8 ottobre: Euro 2020, spareggi per le qualificazioni agli Europei.

Programmazione Cine 34: una crescita evidente a solo 5 mesi dal debutto

Il canale Mediaset, Cine 34 dedicato al cinema italiano in questi mesi ha dedicato a grandi attori come Gassman, Sordi e Pozzetto una intera programmazione per rendere omaggio a questi mostri sacri del nostro cinema. Da 7 settembre serata Dario Argento in occasione del 70 esimo compleanno del regista. I film suoi più celebri saranno trasmessi dal canale tematico. Da Profondo Rosso a Suspiria e via a seguire.

Mediaset Kids: un successo sempre in crescita

Dal 6 settembre Boing Plus diventa a tutti gli effetti il terzo canale dell’offerta commerciale; sfruttando la sua affinità in alcune fasce orarie, si amplia l’offerta per il target prescolare.

Il nuovo Cinema Premium dal 1 luglio 2020

Dal primo luglio l’offerta di Cinema Premium 1 dove le parole d’ordine sono: adrenalina, coraggio e avventura. Alcuni titoli:

Joker,

It Capitolo Due,

Godzilla II,

Doctor Sleep.

Per Cinema Premium 2, racconto ed emozioni: ecco i titoli

La De Fortuna

Blinded by the Ligth

Il Cardellino

Dolor y Gloria

Per Cinema Premium 3, a tutta commedia: i titoli