Flavio Vento è la seconda concorrente del Grande fratello Vip 5. Il reality di canale 5 sarà già in partenza il prossimo settembre e già i primi nomi del cast vengono fuori, anche se ovviamente non sono ancora ufficiali.

Dopo avervi informato che la prima probabile concorrente della Casa più spiata d’Italia sarà Elisabetta Gregoraci, ora in rete circola un altro nome che viene dato quasi per certo. Così informa il sito Blogo che con assoluta certezza fa il nome della showgirl Flavia Vento.

Beh, diciamo che di cose certe fino a quando non sarà divulgato il cast ufficiale ce ne sono ben poche. Tuttavia il nome di Flavia Vento circolava da un po’ negli ambienti, dal momento che la bionda svampita non è nuova ai reality e nel tempo ha partecipato all’Isola dei Famosi in ben due edizioni.

La prima nel 2008 quando al timone del reality c’erano Simona Ventura e Filippo Magnini nel ruolo di inviato. In questa occasione la Vento dopo poche settimane si ritira per motivi personali.

Ci riprova nel 2012 nell'edizione condotta da Nicola Savino con l'inviata Wladimir Luxuria. Anche qui decide di ritirarsi dopo 10 giorni di permanenza all'isola per le numerose punture di zanzare.

Che la Casa del Grande Fratello, con tutti i confort che fornisce, sia la volta buona per far si che la Vento non si ritiri?

Insomma, per una Elia che va una Vento arriva… E’ fuor di dubbio che il carattere della Vento, per stranezze e originalità è simile a quello dell’altra bionda, la Elia che nella quarta edizione del reality ha tenuto banco con le sue sfuriate e la sue fragilità. Per cui non dubitiamo che le discussioni e le litigate saranno assicurate.

Cosa ci riserverà Flavio Vento? Il reality show prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy sarà condotto e diretto, ancora un volta da Alfonso Signorini, che darà la sua impronta al programma così come è stato per la scorsa edizione, di cui molti vip, anche insospettabili si sono innamorati tanto da arrivare ai provini per i casting.

Di certo la Vento che abbiamo visto molto spesso nei salotti di Barbara D’Urso sarà ben felice di partecipare al reality così da poter guadagnare, dal momento che proprio nelle trasmissioni di Miss Caffeuccio, ha dichiarato di essere in bolletta e di avere molti debiti!

Un appuntamento imperdibile dunque, quello con il Grande Fratello Vip 5 che già da settembre terrà compagnia al pubblico fedele di canale 5 e di cui già conosciamo due probabili nomi: Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento. Chi si aggiungerà al cast? Staremo a vedere.