Alfonso Signorini ha detto e confermato che anche quest’anno si sarebbe impegnato al massimo per confezionare un cast “stellare” (come direbbe la sua grande amica Valeria Marini) per la quinta edizione del Grande Fratello Vip. E difatti uno dei primi nomi del cast forniti da tvblog è quello di Elisabetta Gregoraci (ex) moglie di Flavio Briatore.

Grande Fratello Vip 5: Elisabetta Gregoraci nel cast?

Anche stavolta Signorini ha fatto centro!! E’ riuscito a convincere Elisabetta Gregoraci ad entrare nel cast della Grande Fratello Vip 5! La showgirl era stata contattata anche nelle scorse edizioni ma aveva sempre rifiutato. Evidentemente stavolta le capacità persuasive di Signorini hanno funzionato. Del resto, il direttore di Chi ha dichiarato che molti vip, insospettabili si sono fatti vivi ai provini perché hanno fiducia in lui e sono rimasti colpiti da come ha condotto e gestito il programma la scorsa edizione.

Signorini è stato molto preciso in merito al cast di questa nuova edizione, sarà più forte perché non vuole che il pubblico si faccia la domanda: “e questo chi è?!” visionati più di 40 vip e il conduttore è assai stupito che anche molti nomi “insospettabili” si siano fatti avanti ai casting.

Elisabetta Gregoraci è certamente un nome molto forte mediaticamente non solo per la sua attività legata la mondo dello spettacolo, ma anche per la sua vita privata, essendo stata la moglie di Flavio Briatore, dalla cui unione è nato Nathan Falco.

Grande Fratello Vip 5: quali altri nomi porterà Signorini nel cast del GFVip5?

E’ ovvio che i rumors in merito al cast del Grande Fratello Vip 5 siano tanti e molteplici. C’è infatti chi ha ipotizzato che in questa nuova edizione ci potrebbe essere il ritorno di Pamela Prati – già concorrente della prima edizione – ma vista come è stata accolta la notizia dal web (malissimo) forse sarebbe il caso di valutare per bene l’ingresso della showgirl sarda dalla Porta Rossa di Cinecittà.

Ad ogni modo, un nome lo abbiamo ed è molto forte!! Staremo a vedere i prossimi che chiamerà quel “ragazzaccio” di Signorini!