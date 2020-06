Alfonso Signorini per il secondo anno consecutivo sarà al timone del Grande Fratello Vip giunto alla quinta edizione. Dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, il direttore di Chi ci svela qualche chicca sul prossimo cast del reality di canale 5, che come saprete partirà dal prossimo settembre.

Grande Fratello Vip 5 riparte da settembre 2020 in prima serata su canale 5

Che Alfonso Signorini fosse un uomo pieno di risorse e di grandi interessi era risaputo, e quindi apprendere dalle pagine del noto settimanale diretto da Aldo Vitali che è già al lavoro per confezionare il nuovo cast del reality più longevo d’Italia, non è una novità. A questo proposito fa sapere: “Siamo nel bel mezzo dei provini. Li stiamo facendo da casa, io da Milano e il mio gruppo autoriale da Roma, collegandoci con Zoom. Fino a ieri se mi dicevi “zoom” pensavo alla canzone della Carrà! Adesso ho scoperto che è un programma per videochiamate”.

Visionati già 40 vip per i casting del Grande Fratello Vip 5

Signorini è come sempre entusiasta del progetto televisivo che sta prendendo forma: “Con mia grande sorpresa si sta profilando un cast di grandissimo interesse – confessa Alfonso – abbiamo visto circa 40 vip ed entro un paio di settimane passeremo in rassegna i giovani, categoria importante ma difficile perché, per ragioni anagrafiche, spesso non possono essere definiti vip”.

Vista la crisi nel mondo dello spettacolo in tanti si sono fatti avanti…

Indubbiamente il covid- 19 ha bloccato molti settori economici del nostro Paese e non per ultimo, anche quello dello spettacolo. I concerti sono stati sospesi fino a data da destinarsi, i set per lo più sono chiusi e quindi è naturale che molti vip anche di un certo spessore si siano fatti vivi ai provini del Grande Fratello Vip 5.

Chi avrà la meglio? Su chi ricadrà la scelta? Signorini è molto ottimista e pensa che riuscirà a confezionare un cast ancora più interessante della scorsa edizione. “Con set chiusi e concerti sospesi, ci siamo ritrovati molti nomi ai provini. Inoltre, la scorsa edizione è piaciuta anche a tanti insospettabili che si sono proposti perché si sono affezionati al programma e si fidano di me” conclude Signorini.

La struttura del reality seguirà le norme del protocollo sanitario

“Ancora non sappiamo se ci sarà il pubblico – continua Signorini – Vediamo cosa succederà nei prossimi mesi e come sarà strutturata la Casa del punto di vista della sicurezza”.

Grande Fratello Vip 5: quando andrà in onda e chi saranno gli opinionisti?

Si pensa che a varcare la Porta Rossa di Cinecittà ci siano quindi dei nomi eccellenti e che saranno all’altezza del cast della scorsa edizione. E per quanto riguarda la messa in onda: non sappiamo ovviamente la data ma sappiamo che l’appuntamento con la Casa più spiata d’Italia sarà due volte la settimana come è avvenuto per la scorsa edizione. E’ una formula che convince e che ha tenuto bene anche sul piano degli ascolti per cui si cercherà di seguire la stessa linea. Per quanto riguarda gli opinionisti, Signorini tempo fa ha dichiarato di aver sentito Giulia De Lellis per questo ruolo, ma sarebbe anche contento se tornasse Wanda Nara. Su Pupo ha solo parole positive, e vorrebbe che anche lui tornasse a rivestire il ruolo di opinionista.

“A me piacerebbe che Pupo ci fosse, come pure Wanda. È adatta a questo programma anche se faticavo a capire quello che diceva perché lei parlava basso e io sono sordo! Hanno funzionato, ma non decido solo io”.

E in merito alle ultime vote circolate in rete che vorrebbero Signorini al timone anche de GF nip, (condotto negli anni scorsi da Barbara D’Urso) e anche di altri programmi, fa sapere: “non c’è niente di vero, che io sappia. Non sono un onnivoro di tv, non ho la smania delle telecamere. Il lavoro non mi manca. Mi piace fare poche cose e farle bene”.

Del resto anche Miss Caffeucci ha abbondantemente smentito queste voci, confermando che a Settembre tornerà con i suoi programmi e che anche il GF nip con le persone comuni sarà lei a condurlo. Staremo a vedere…