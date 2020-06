Barbara D’Urso sarà uno dei volti di punta di Mediaset anche nella prossima stagione televisiva? Stando alle ultime indiscrezioni così non sembrerebbe. A sentire la diretta interessata, invece, da settembre 2020 in poi la conduttrice di Canale 5 tornerà ufficialmente in tv al suo posto e con ben quattro programmi.

Barbara D’Urso: “A settembre sono in palinsesto con Pomeriggio 5, Live e Domenica Live. Anche Grande Fratello Nip tornerà”

Dopo le recenti notizie su una possibile sostituzione da parte di Alfonso Signorini, a fare un po’ di chiarezza sulla vicenda ci ha pensato la stessa Barbara D’Urso. In un’intervista al “Corriere della Sera”, l’amata presentatrice tv ha così commentato il futuro al “Biscione”:

“Come previsto – ha fatto sapere –, a settembre sono in palinsesto con Pomeriggio 5 che riparte il 7, Live – Non è la D’Urso e Domenica Live, al via il 13, dopo la sospensione per l’emergenza“.

Conferme, del resto, sono arrivate anche per la versione “non famosa” del reality show targato Mediaset ed Endemol Shine Italia e che si prepara a tornare su Canale 5 per l’edizione numero 17:

“Anche Grande Fratello Nip tornerà. Intanto continuo ad occuparmi del serale, che da intrattenimento e paillettes ora dà spazio all’informazione. La gente è rimasta: adesso c’è bisogno di questo“.

Le indiscrezioni su Barbara D’Urso e Alfonso Signorini a Mediaset

Alla fine del mese scorso – ricorderete – il sito di “Davide Maggio” ha annunciato un tris per Alfonso Signorini a Canale 5: Grande Fratello Vip, Grande Fratello Nip e “un talk domenicale contro la Venier“.

Pur in presenza della smentita del conduttore, che su Instagram ha parlato di “fake news“, a confermare le indiscrezioni è stato anche “TvBlog”, secondo cui il nuovo programma della domenica prenderebbe in tutto e per tutto il posto di Domenica Live.

Infine, da inizio giugno un articolo di “361 magazine” – sito percepito come vicino al giornalista e direttore di “Chi” – che titola “Alfonso Signorini, la stella di punta di Mediaset” e che così si conclude:

“A Barbara D’Urso, quindi, resterebbero “Pomeriggio 5” e, forse “Live Non è La D’Urso”. Anche se la conduttrice continua a ripetere che la sua edizione del GF Nip si farà…“. Una frase che non passa di certo inosservata…