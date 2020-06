Barbara D’Urso spazza via i recenti rumors sul suo Grande Fratello? Così pare. A sorpresa, nella puntata di Live – Non è la D’Urso di ieri sera, domenica 31 maggio 2020, durante l’ospitata di Cristiano Malgioglio e Loredana Lecciso in studio, ha chiarito che la nuova edizione del reality show di Canale 5 ci sarà.

Barbara D’Urso conferma il suo Grande Fratello e spazza via i rumors: “Arriverà”

Scherzando con “Malgy”, ospite in trasmissione per un faccia a faccia con l’ex compagna di Al Bano, Barbara D’Urso ha ironizzato col cantante invitandolo a parlare solamente quando ritornerà il programma.

Le parole pronunciate in diretta tv dalla conduttrice di Canale 5 sono state: “Per parlare devi aspettare il nostro Grande Fratello! Che arriverà!“. Parole, quelle della presentatrice, che hanno il sapore della conferma.

C’è chi infatti ha letto in queste frasi della “padrona di casa” la volontà di spazzare via i recenti rumors tv, che sì vorrebbero il ritorno del Gf “nip” sempre su Canale 5 ma con una conduzione diversa da quella degli ultimi anni.

Che sia davvero così? O le dichiarazioni della diretta interessata corrispondono solamente ad un momento di leggerezza con l’amato opinionista tv a far da spalla? Chissà. Chi può dirlo.

C’è da scommettere, però, che se “Barbarella”, come la chiamano i fan, decide di nominare in tv un suo programma il caso potrebbe non essere il solo motivo per cui ciò accade. Come a dire: è bene mettere i puntini sulle i e fare chiarezza in merito.

Grande Fratello: “caffeuccio” di Barbara D’Urso ad Alfonso Signorini?

Insomma: c’è chi legge nelle ultime parole di Barbara D’Urso un nuovo “caffeuccio” ad Alfonso Signorini, conduttore che, secondo alcune indiscrezioni non confermate e dallo stesso anche smentite, potrebbe approdare alla guida del prossimo Grande Fratello.

Su questo punto, almeno per ora, le news ufficiali sono davvero poche e maggiori dettagli si potranno avere solo in occasione della conferenza stampa riservata ai nuovi palinsesti di Mediaset 2020 – 2021.

Che il “Biscione” abbia deciso di cambiare strategia per i reality? La cifra stilistica del giornalista e direttore di “Chi” potrebbe avere la meglio sulle modalità di conduzione di una delle storiche presentatrici di Gf? Presto per dirlo. Forse…