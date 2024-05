Cambio programmazione Rai per le giornate del 2 e del 3 maggio 2024. La fascia serale della rete ammiraglia prevede delle variazioni dovute a due eventi speciali, che faranno saltare la diretta del game show condotto da Amadeus Affari Tuoi.

“Stop” di due giorni per il programma di Amadeus

Il gioco dei pacchi si sta avvicinando alle puntate finali, in vista della consueta pausa estiva, con la consapevolezza che queste saranno le ultime puntate di Affari Tuoi, sotto la conduzione di Amadeus su Rai Uno.

Mancano infatti poche settimane alla fine del game show e, mentre in molti si chiedono chi arriverà a prendere il posto di Amadeus, arriva la notizia di due giornate di “stop”. I pacchi resteranno chiusi il 2 e il 3 maggio, per lasciare spazio a due eventi eccezionali.

Affari Tuoi salta l’appuntamento del 2 maggio

La programmazione serale di Rai 1 per la serata di giovedì 2 maggio prevede importanti variazioni in access prime time. A partire dalle 20:35 sarà infatti trasmessa la diretta della semifinale di andata tra Roma e Bayer Leverkusen. La messa in onda della partita dell’Europa League proseguirà fino alle 23:25, quando il timone passerà a Bruno Vespa con Porta a Porta. Di conseguenza salterà l’appuntamento consueto con il gioco a premi di Amadeus Affari Tuoi.

Cambio programmazione RaiUno 3 maggio, stop per Affari Tuoi

Dopo la pausa del 2 maggio, dovuta all’evento sportivo, il programma condotto da Amadeus salterà anche quello del venerdì sera. Il game show si fermerà per lasciare spazio alla lunga diretta con la premiazione della 69° edizione dei David Di Donatello, in onda a partire dalle 20:35. Lo spettacolo, che quest’anno sarà condotto dalla coppia composta da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi, andrà avanti fino alle 24 circa in diretta televisiva su Rai Uno.

Tra i film in gara annunciati lo scorso 3 aprile, quelli che hanno ottenuto il maggior numero di candidature sono: “C’è ancora domani”, “Io Capitano” e “La chimera”. Tra le novità di quest’anno ci sarà – prima della cerimonia di premiazione – il red carpet presentato da Fabrizio Biggio.

Affari Tuoi, quando torna in TV?

Il gioco dei pacchi tornerà in onda sabato 4 maggio. Dopo due giorni di pausa il Dottore è pronto a “tentare” i nuovi concorrenti con le sue offerte. Riuscirà a convincerli ad abbandonare il pacco che hanno tra le mani?