L’evento musicale più atteso dell’estate sta tornando! L’RDS Summer Festival 2024 è pronto ad accendere l’estate con una terza edizione con ben 6 tappe imperdibili nelle più belle località italiane e tante curiosità. Ecco di seguito tutte le informazioni sulle tappe e la scaletta con i cantanti che si esibiranno sui palcoscenici in giro per l’Italia.

RDS Summer Festival 2024: programma e cantanti

Per tutti gli amanti della buona musica ci sono in programma tanti momenti indimenticabili grazie a RDS Summer Festival 2024. Non solo, durante gli eventi ci saranno anche tantissimi giochi e installazioni per 12 eventi da vivere e condividere! Ed ecco di seguito la line up, in ordine alfabetico, con tutti i cantanti che prenderanno parte all’RDS Summer Festival 2024:

Achille Lauro, Aka 7even, Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Arisa, Articolo 31, Baby K, Benjamin Ingrosso, Bnkr44, Boomdabash, Boro, Capo Plaza, Cara, Cioffi, Clara, Coma_Cose, Dotan, Elodie, Emma, Fedez, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gaia, Geolier, Il Tre, Irama, Kaze, Leo Gassmann, Leon Faun, Mahmood, Mameli, Maninni, Martina, Matteo Paolillo, Mazzariello, Mediterraneo, Merk & Kremont, Mr Rain, Negramaro, Noemi, Olly, Paola & Chiara, Rhove, Rocco Hunt, Rose Villain, SLF, Sophie and The Giants, The Kolors, Tiromancino, Tony Effe e Vale LP.

RDS Summer Festival 2024: tappe, date e conduttori

RDS Summer Festival 2024 si suddivide in 6 tappe in diverse località italiane per illuminare l’estate a suon di ottima musica:

Senigallia , piazza Garibaldi: il 21 e il 22 giugno insieme a Rossella Brescia, Giacomo Ciccio Valenti & Baz di Tutti pazzi per RDS.

, piazza Garibaldi: il 21 e il 22 giugno insieme a Pescara , Stadio del Mare: il 28 e il 29 giugno insieme a Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi.

, Stadio del Mare: il 28 e il 29 giugno insieme a Barletta , Fossato del Castello: il 5 e il 6 luglio con Anna Pettinelli.

, Fossato del Castello: il 5 e il 6 luglio con Messina , piazza del Duomo: il 12 e il 13 luglio insieme a Petra Loreggian.

, piazza del Duomo: il 12 e il 13 luglio insieme a Palmi , piazza Primo Maggio: il 19 e il 20 luglio ancora con Anna Pettinelli.

, piazza Primo Maggio: il 19 e il 20 luglio ancora con Rimini, Piazza Fellini: il 26 e il 27 luglio in compagnia di Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro.

Come prenotare il tuo ingresso all’RDS Summer Festival 2024

L’ingresso all’RDS Summer Festival 2024 è gratuito ed è aperto a tutti. A partire da martedì 21 maggio, un mese prima dell’inizio del Festival, potrai prenotarti sul sito rdssummerfestival.it. Una volta che ti sarai registrato/a riceverai, nelle settimane successive, tutte le indicazioni necessarie per confermare la tua presenza e garantirti un posto per accedere ai live.

Torna RDS Summer Festival con Galbanino il palco è il tuo! Vol. 2

Anche quest’anno continua la collaborazione con Galbanino per “RDS Summer Festival, con Galbanino il palco è il tuo! Vol.2” insieme a Open Stage. Samara Tramontana e Gaia Garavaglia – speaker di RDSNEXT, la social web radio del gruppo fatta dalla GenZ per la GenZ – presenteranno i cantanti emergenti che avranno la possibilità di esibirsi sul palco del Festival davanti a migliaia di persone, aprendo i concerti dei più grandi artisti del panorama musicale italiano.

Una giuria d’eccezione presiederà il casting, al quale è possibile iscriversi dalla sezione dedicata sul sito di RDS a partire dal 15 maggio, e decreterà i giovani artisti che potranno vivere il sogno di calcare e condividere il palco con i propri idoli musicali. Non solo, ma al termine del festival verrà scelto un artista che avrà la possibilità di incidere e pubblicare un brano inedito prodotto dal celebre producer CanovA.

Coca Cola main sponsor dell’RDS Summer Festival 2024

Tra i main sponsor dell’RDS Summer Festival 2024 anche Coca Cola, che animerà lo spazio del Festival offrendo momenti di svago, giochi, attività di sampling e distribuzione gadget, con la possibilità per il pubblico di godere di ulteriori elementi di intrattenimento e di vincere premi ed esperienze esclusive. Si ringrazia Corriere della Sera, Media Partner dell’evento.