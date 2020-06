Chicago Fire 7, Chicago PD 6 e Chicago Med 4 tornano su Italia 1 dal 30 giugno 2020 con i nuovi episodi delle serie firmate Dick Wolf. Ripartono, dunque le tre serie tv che appasionano il pubblico con un doppio appuntamento all’insegna del crossover. Ma vediamo meglio i dettagli della programmazione sulla rete giovane Mediaset.

Chicago Fire 7, Chicago PD e Chicago Med prendono il via su Italia1 dal 30 giugno 2020

Mediaset ha in programma una doppia serata il 30 giugno e l’1 luglio per dare via alle tre serie e metterle insieme per il primo crossover della stagione.

Da martedì 30 giugno su Italia 1 arrivano dunque gli eroici vigili del fuoco di “Chicago Fire”. Approda sulla rete giovane Mediaset la settima stagione della serie tv che vede protagonisti i vigili del fuoco operare nella citttà di Chicago, la terza città più popolosa degli States, dopo New York e Los Angeles.

Naturalmente non mancheranno gli intrecci sentimentali dei protagonisti che sullo sfondo di una città complicata vivranno le loro tormentate storie d’amore regalando molte emozioni ai fans super appassionati del genere.

E sempre dal 30 rivedremo sugli schermi anche i poliziotti di “Chicago P.D.” (alla sesta stagione). Mentre dal 1° luglio tornano anche i medici di “Chicago Med” (alla quarta).

Ecco il trailer del crossover:

Appuntamento con le serie tv ambientate a Chicago per due volte a settimana: il martedì e il mercoledì. Chicago Fire 7 andrà in onda al martedì – il 30 giugno- così come Chicago PD 6 mentre al mercoledì – 1°luglio- ci saranno ben tre episodi delle serie tv: Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D.

Quello che è certo è che le lunghe stagioni (di oltre 20 episodi) ci terranno compagnia per tutto il mese di luglio e sicuramente anche ad agosto salvo cambiamenti dell’ultimo minuto.