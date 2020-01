Ha dato dimostrazione di sapersela cavare con il canto tanto da aver stupito il pubblico ad “Amici Celebrities“. Stiamo parlando di Filippo Bisciglia che dopo l’incredibile successo si è visto aprire le porte ad un futuro lavorativo roseo. Sembra proprio che il conduttore di “Temptation Island” fosse stato in procinto di condurre un nuovo programma in seconda serata su Raidue. Nonostante i fan facessero il tifo per lui non c’è più stata però alcuna conferma ufficiale. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, oltre a parlarci della sua esperienza ad “Amici Celebrities”, Filippo ci ha spiegato meglio di quale programma si trattava e del perché il format proposto sia stato bocciato. Inoltre, ci ha rivelato anche il suo programma preferito confessandoci di non perdere nemmeno una puntata.

Intervista esclusiva a Filippo Bisciglia

Filippo, hai partecipato l’anno scorso ad “Amici Celebrities”. Cosa ti ha regalato quella esperienza? C’è qualcosa che ti rimproveri?

E’ stata un’esperienza bellissima nonostante all’inizio non volessi farla perché c’era Pamela. Volevo dare a lei la possibilità di viversi questa avventura da sola. Dopo mi sono accorto che è stato bello condividere insieme questa esperienza. Ho avuto la possibilità di cantare sul palco dal vivo di fronte ad un pubblico e il loro calore mi è arrivato. Infatti si è notata la mia emozione ogni volta che interpretavo un brano. Lo rifarei mille volte. L’ho vissuta appieno e forse anche troppo. Sono per carattere molto puntiglioso e ci tenevo a fare bene. Mi sono comportato come un ragazzo di “Amici” pur avendo 40 anni. Non so se sono contento di averla vissuta così perché le emozioni tendo a viverle appieno.

Maurizio Costanzo aveva dichiarato qualche tempo fa che tu meriteresti più spazio in TV. Hai ricevuto qualche proposta allettante a livello televisivo? C’è un programma in particolare che ti piacerebbe condurre?

Sono fiero e onorato di aver sentito queste parole da parte di Maurizio che è uno dei numeri uno della televisione italiana. E’ stato un onore. Quando l’anno scorso un giornalista mi chiese cosa mi sarei portato dietro dall’esperienza di Temptation Island feci riferimento proprio alle parole di Maurizio. Ci sono delle produzioni che hanno in mano dei programmi che sarebbero adatti a me. Peccato che in questo momento non ci siano tantissimi spazi. Mi piacerebbe condurre un game o un quiz. Mi sono state fatte delle proposte e vedremo cosa succederà. Bisogna sempre aspettare il momento giusto.

In base ad alcune indiscrezioni, pare che tu sia andato molto vicino alla conduzione di un programma in seconda serata su Rai2. Di che programma si trattava e cosa non ha convinto del format proposto?

Mi era stata proposta la conduzione di due programmi. Li avevo visti ma non erano in seconda serata. Uno parlava di musica e l’altro era un game. Il problema però è che non ci sono gli spazi. Io sarei pronto a condurre un programma di musica che è una delle mie passioni. Su Raidue mi era stato proposto anche un altro programma. Si trattava di un quotidiano di pomeriggio. Poi si fanno delle scelte perché ci sono programmi che possono essere più o meno adatti. Non sono uno che sgomita perché devo ragionare bene sul da farsi.

Hai rivelato che a casa la sfida ai fornelli la vinci tu. Hai mai pensato di partecipare a Masterchef Celebrities?

Ora ti svelo un segreto. Uno dei miei programmi preferiti da sempre è “Masterchef”. Sono un pazzo sfegatato della trasmissione e degli chef. La stessa puntata la guardo due volte. Mi emoziono e piango quando vedo quei ragazzi che vengono ammessi nella scuola. La cucina è una passione vera ed essere giudicati dagli chef stellati è come per me essere giudicato da Federer o da Nadal a tennis. Non so però se io sia in grado di parteciparvi perché alcuni piatti non saprei realizzarli considerando le difficoltà tecniche. Presumo però che “Masterchef Celebrities” non si faccia più. Anzi faccio un appello. Vorrei rivedere “Junior Masterchef”. Adoro Barbieri ma in particolare Locatelli. E’ nella mia top five dei programmi che seguo con passione. Al primo posto metto “C’è posta per te”.

Sta per iniziare la nuova edizione del Festival di Sanremo. Abbiamo capito che farai il tifo per Giordana.

Farò il tifo per Alberto e per Giordana. Alberto è uno dei ragazzi più educati, carini e dolci che abbia mai conosciuto in tutta la mia vita. Ho avuto la possibilità di conoscerlo dal vivo e ho apprezzato da subito la sua umiltà. E’ bellissimo vedere un ragazzo giovane che canta la lirica. Gli voglio davvero bene.

Sarai ancora alla conduzione di “Temptation Island”?

Quello è il mio programma e quindi ci vedremo prossimamente per la nuova edizione.