Paolo Fox, Oroscopo 11 giugno 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Paolo Fox, l’Oroscopo delle stelle di giovedì 11 giugno 2020

Giovedì 11 giugno 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Tu hai sempre bisogno di sensazioni speciali, hai sempre bisogno di un pò di adrenalina che può arrivare o meno grazie a alle situazioni che stai vivendo. Progetti in vista di Settembre magari grazie ad un incontro speciale. Va detto che Venere è ancora favorevole: chi frequenta una persona da poco, deve cercare di gestire questa storia al meglio. Entro Luglio si deciderà!

Oroscopo Toro

In questo momento senti che ci sono grosse tensioni nella tua vita; ho spiegato che è dalla scorsa settimana che ti senti veramente giù di corda. Molti mi diranno: ma tu hai detto che i segni di terra vanno bene. Certo, il 2020 è un anno importante, Giove è in aspetto buono, ma su 12 mesi c’é anche la settimana che non va, c’é anche la settimana in cui si fanno delle sciocchezze!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Luna in buon aspetto al punto che consiglierei di dare spazio alle relazioni o magari chiarire quelle cose che non sono state chiarite negli ultimi mesi. C’é da dire che dal punto di vista delle relazioni, le giornate che partono già da sabato sono un pò conflittuali, quindi chi deve parlare, parli! Non devi aspettare altro tempo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Stai vivendo un momento molto particolare della tua vita. Ci sono giornate pesanti alternate ad altre un pò meno; per esempio quella di martedì è stata una giornata pesante, mercoledì abbiamo notato un lieve recupero, e in questo giovedì posso dire che ti vedo un pochino più sereno.

Oroscopo Leone

Non devi trasformare la rabbia e l’agitazione che senti dentro in livore o magari in competizione. Si perché a guardare le stelle di questi giorni devo dire che non sei proprio contento del trattamento che ti stanno riservando, magari anche per quello che hai fatto negli ultimi mesi. Se non c’é un problema di riconoscenza, c’é comunque un problema reale di cambiamento.

Oroscopo Vergine

Che in questi giorni tu sia molto nervoso l’ho spiegato altre volte, ma questo non limita assolutamente le potenzialità di un periodo che continua ad essere molto interessante, molto vigoroso, direi addirittura eccellente per quanto riguarda quelli che vogliono recuperare o quelli che non si sono mai fermati. Certo, magari i risultati sono alterni, perchè l’astrologia spinge quando abbiamo un oroscopo buono, ma poi dobbiamo agire noi!

Oroscopo Bilancia

Anche se nella vita tradisci, lo fai sempre evitando di abbandonare il partner ufficiale. La realtà è che hai bisogno di un riferimento sempre molto stabile! Questa è una giornata interessante con una Luna buona, ciò nonostante alcuni contratti sono in scadenza o in revisione.

Oroscopo Scorpione

Questa settimana è iniziata in maniera molto nervosa oppure molto frenetica, perché ci sono delle cose che bisogna fare anche piuttosto di corsa! In ogni modo, di solito a te piace agire: non ci dimentichiamo che sei governato da Marte ma resti un segno d’acqua e quindi tendenzialmente pigro!

Oroscopo Sagittario

L’amore è importante, è vero, ma forse in questo periodo è meglio metterlo in secondo piano perché devi dare spazio ai progetti di lavoro e a tutte le cose che sono più importanti per te. Questa giornata parla di minimo rilancio: bisogna aspettare che il Sole sia favorevole, e lo sarà già dalla fine di Luglio, per vedere qualche grande novità.

Oroscopo Capricorno

Senti che questo è il momento giusto per fare certe proposte. Ho spiegato che questo è un anno importante per te, sarai tra i primi a recuperare! Anche se ha subito un fermo, il 2020 è un anno che porta soluzioni, che porta occasioni. E’ un anno di successo? Questo dipende da te perchè quando ho un oroscopo importante posso sfruttarlo a mio favore.

Oroscopo Acquario

Ti trovi a vivere piccole polemiche perché ci sono tensioni attorno a te, perché come ho spiegato più volte sei in una fase di trasformazione, vorresti stare da qualche altra parte. A volte è venuta anche la voglia di non vivere più un certo amore, di liberarti di tante persone che cercano di sopraffarti.

Oroscopo Pesci

Tra venerdì e sabato riceverai l’affetto della Luna nel segno e io spero che tu riceva molto affetto, perché queste sono giornate in cui c’è proprio la necessità di avere al proprio fianco una persona cara, una persona che ti voglia bene. In certi casi sei dovuto correre ai ripari per salvare un rapporto che stava naufragando.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!