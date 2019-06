Nuovo appuntamento con “Ogni cosa è illuminata“, il programma condotto da Camila Raznovich su Rai3: ecco le anticipazioni di sabato 22 giugno 2019.

Sabato 22 giugno alle ore 21.25 circa andrà in onda su Rai3 una nuova puntata di “Ogni cosa è illuminata“, il programma condotto da Camila Raznovich. Prosegue così il viaggio alla scoperta della società e dell’ambiente in cui viviamo. Ogni puntata, infatti, si affronta un tema diverso rapportandolo sia al presente che al futuro dell’evoluzione dell’uomo. Si tratta di un viaggio tra emozioni e conoscenza affrontato con leggerezza e divertimento.

A fare da Cicerone è ancora una volta Camila Raznovich in compagnia di un parterre di ospiti di primissimo livello. Il tema di questa settimana riguarda il futuro e in particolare ci si domanda: “cosa ci riserva il domani?”. A provare a dare una risposta ci sarà Luca Perri, astrofisico membro dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Perri ha recentemente pubblicato il libro “Astrobufale”, in cui ha cercato di spiegare come nasce una bufala e come è possibile individuarla.

Non finisce qui, visto che durante la terza puntata di “Ogni cosa è illuminata” ci saranno come ospiti anche Piero Angela in partenza con la nuova edizione di Superquark, Ferruccio De Bortoli e il rapper Rancore.

Per lo spazio dedicato alla fotografia ospite in studio Lorenzo Tugnoli, vincitore del Premio Pulitzer. Tugnoli, infatti, ha trionfato nella sezione Best feature photography ossia miglior servizio fotografico per il reportage dedicato allo Yemen e realizzato per il Washington Post.

Come sempre a chiudere la puntata il monologo di Lella Costa, attrice e scrittrice che commenterà in chiave ironica il tema di dibattito della settimana.

L’appuntamento con Ogni cosa è illuminata è il sabato in prima serata su Rai3.