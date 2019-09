Renzo Arbore torna in tv per un’occasione davvero speciale. Si tratta di “NO non è la BBC“, una lunghissima serata speciale dedicata a Gianni Boncompagni. Un tributo ad uno dei pionieri e dei geni della televisione italiana raccontato dalla voce del suo grande amico Renzo. Ecco le anticipazioni.

NO non è la BBC questa è la Rai: lo speciale di Renzo Arbore

Giovedì 26 settembre 2019 alle 21.05 su Rai2 andrà in onda “NO non è la BBC“, lo speciale televisivo con Renzo Arbore e dedicato alla carriera di Gianni Boncompagni. Si tratta di una serata unica e speciale della lunghezza di 3 ore e mezza realizzata presso gli studi Radio Rai di via Asiago 10, che in passato hanno fatto da cornice alle prime malefatte di Arbore e Boncompagni.

Proprio in Rai si sono incontrati per la prima volta i giovanissimi Renzo e Gianni. Entrambi si erano presentati ad un esame per diventare maestri programmatori di musica alla radio. La radio è stato proprio il loro trampolino di lancio grazie al successo di “Bandiera Gialla”, programma cult dedicato alle novità musicali provenienti da tutto il modo e indirizzato ad un pubblico giovanile. Negli anni ’70 il duo Arbore – Boncompagni fa il boom con “Alto Gradimento”, un programma che rivoluziona il modo di fare intrattenimento radiofonico dando vita ad un nuovo prototipo di varietà e intrattenimento.

Gianni Boncompagni, il ricordo di Raffaella Carrà e Ambra Angiolini

Una lunga serata dedicata alla carriera di Gianni Boncompagni raccontato anche da amici e colleghi. A cominciare da Raffaella Carrà, che con Gianni ha condiviso non solo il successo artistico, ma anche un pezzo della sua vita privata. Non solo, spazio anche al ricordo di Ambra Angiolini, la ragazza di Non è la Rai lanciata proprio da Boncompagni, ma anche ad altri volti noti come Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore, Lucia Ocone.

Tra le testimonianze segnaliamo anche quelle di Giancarlo Magalli, Fabio Fazio e Piero Chiambretti, che con Boncompagni ha lavorato al programma Chiambretti C’è. Non mancheranno poi contributi audio e video dei grandi successi televisivi raccontati dai protagonisti e del grande amico Renzo Arbore.