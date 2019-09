Raffaella Carrà e le interviste di “A raccontare comincia tu” tornano in prima serata su Rai3. La regina della televisione italiana è una delle conferme dei palinsesti Rai 2019 2020 con il suo talk. Ecco la data di partenza.

A raccontare comincia tu torna su Rai3: ecco quando

Al via da giovedì 24 ottobre 2019 in prima serata su Rai3 la seconda edizione di “A racontare comincia tu“, il programma di successo che ha segnato il ritorno in tv di Raffaella Carrà.

Stando alle prime indiscrezioni, quattro saranno le puntate della seconda stagione; quattro nuovi grandi incontri che vedranno la mitica Carrà incontrare personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura. Prosegue così il viaggio, intenso ed emozionante, tra ricordi, aneddoti, cadute e successi di alcuni giganti” dei nostri tempi che hanno saputo farsi apprezzare e conoscere con le loro vite straordinarie conquistando la grande fama e popolarità.

Un viaggio che mostrerà il personaggio di turno lontano dai riflettori del successo e del mondo dello spettacolo per mostrarsi come non ha mai fatto prima. Per l’occasione l’interlocutrice raggiungerà i suoi ospiti in posti intimi a cui sono molto legati, proprio per mettere a proprio agio l’ospite pronto a raccontarsi senza filtri alle telecamere e a Raffaella.

A racontare comincia tu 2019 2020, ospiti e anticipazioni

Al momento non sono ancora stati comunicati i nomi degli ospiti della seconda edizione, ma siamo certi che Raffa riuscirà sicuramente anche questa volta a portare in video personaggi di primissimo livello. Chissà che non sia riuscita nell’impresa di intervistare Cristiano Ronaldo, uno dei suoi pallini dello scorso anno, oppure Roberto Benigni che la showgirl voleva già nella prima edizione, ma impossibilitato per le riprese di “Pinocchio”, il nuovo film di Matteo Garrone.

Ricordiamo che durante la prima edizione, la Carrà ha incontrato e intervistato: Fiorello, Sophia Loren, Leonardo Bonucci, Riccardo Muti, Paolo Sorrentino e Maria De Filippi.