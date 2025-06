Nicolas Maupas arriva al Filming Italy Sardegna Festival da Roma dove sta girando la terza stagione di “Un Professore”. Il giovane ha ricevuto un importante riconoscimento per la sua carriera da Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, che sul palco ha sottolineato la sua bravura.

Filming Italy Sardegna Festival, intervista esclusiva a Nicolas Maupas

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Nicolas Maupas. Il giovane ha avuto una stagione televisiva che lo ha visto impegnato nella grande produzione internazionale de Il Conte di Montecristo, che è valsa allo show anche il Premio Biagio Agnes: “Sono molto legato ai gruppi che si creano sui set. Questa esperienza è stata un po’ come la prima volta per me. Tornare su un set che conoscevo, ma molto più grande anche a livello di maestranze, è stato emozionante. Lavorare in inglese è stato super interessante. Sono ancora emozionato per quello che è successo ieri”.

Nel frattempo, Maupas è impegnato anche sul set della terza stagione di Un Professore, ma non può sbottonarsi troppo sugli sviluppi: “Sarà la stagione della maturità, anche letteralmente. Siamo alla fine del percorso scolastico, e vedremo se ci saranno bocciati… speriamo di no!”, scherza lasciando per intendere come potrebbe trattarsi dell’ultima stagione.

Parla poi di Mare Fuori la serie che lo ha lanciato e che continua a essere un punto di riferimento nella sua carriera. È stato annunciato un remake americano e, quando gli si chiede chi potrebbe interpretare Chiattillo, Maupas ci ride su: “Oddio… sarei onorato da chiunque! Ma se proprio devo fare un nome… dai, diciamo Jacob Elordi! Grande esplosione di umiltà da parte mia”, aggiunge ironico sfruttando il nostro input con il riferimento alla star di Euphoria.

Il legame con Mare Fuori resta fortissimo: “È stato il mio trampolino di lancio, sono molto legato a quel progetto. Lo ricordo con piacere, ci penso spesso. La settimana scorsa ho sentito Massimiliano, quindi è un ricordo davvero dolce”. Quando gli si chiede del suo ritorno, la risposta è chiara: “Da sceneggiatura ti direi forse no. È giusto che Filippo vada avanti, e gli auguro soprattutto di non tornare in carcere. Se dovesse mai tornare, spero da cittadino libero”.

Quest’anno Maupas è stato anche protagonista del film “L’amore in teoria” che affronta il tema dell’amore tra le nuove generazioni. Secondo lui, oggi i giovani vivono questo sentimento in modo diverso: “Nel film l’amore viene presentato in modo molto sano. La nostra è una generazione che sta abbattendo vecchi costrutti e provando a costruirne di migliori. È un amore complicato, forse proprio per questo bello… ma sicuramente complicato”. In merito al suo futuro, Maupas dice: “Spero solo di continuare come ho fatto finora. Sono stati anni pieni, intensi, ho fatto tanta palestra attoriale. Ora spero di riuscire a metterla a frutto, presto”.