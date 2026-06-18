Montmartre torna in prima serata su Canale 5 giovedì 18 giugno, con la terza puntata. Nel corso dei due episodi vedremo Charles prendere una importante decisione, e chiedere aRose di sposarlo. Nel frattempo Arsène inizierà ad avere problemi sul lavoro a causa di alcune voci sulla sua omosessualità. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame Montmartre, puntata del 18 giugno

Ismerie de la Landes porta avanti le sue indagini per scoprire qualcosa di più sul passato di Rose. Nel frattempo La Corde riesce a portarla via e farla di nuovo sua prigioniera. Fortunatamente Charles – con l’aiuto di Octave, Glass Eye e altre persone fidate – la trova e la libera.

I due trascorrono un po’ di tempo insieme, e il nobile si rende conto di essersi innamorato di lei.

Al cuore non si comanda, e mentre la famiglia di Charles non è affatto contenta della sua relazione con Rose – a causa del passato burrascoso della giovane – il ragazzo non sente ragioni e arriva a chiederle di diventare sua moglie.

Rose accetta, ma la famiglia del nobile non è disposta ad arrendersi, e continua a remare per impedire quelle nozze.

La morte di Charles nelle prossime puntate Montmartre

Nonostante i vari ostacoli che vengono messi lungo il loro cammino, Charles e Rose riescono a coronare il loro sogno d’amore. Il ragazzo deve rinunciare anche al titolo nobiliare, ma neppure questo sacrificio sembra offuscare la loro felicità.

La gioia aumenta quando arriva la notizia che presto avranno un bambino. Charles è raggiante, ma subito dopo aver appreso la notizia ha un brutto incidente d’auto in cui perde la vita.

La morte di Charles sembra riavvicinare Rose alla contessa La Landes d’Orges, e quest’ultima arriva a chiedere alla nuora di trasferirsi a vivere nella casa di famiglia per garantire al nipote la vita agiata che gli spetta di diritto.

Cos’altro accade nei prossimi episodi Montmartre?

Celeste non crede alla versione ufficiale sulla morte del padre. La ragazza non può trascurare un dettaglio, ovvero che suo padre era mancino, e scrivendo la lettera avrebbe inevitabilmente macchiato il foglio. La ragazza spiega a Leon le sue ragioni, e i due decidono di andare avanti con le indagini per far luce sulla vicenda. Quando però arrivano al rifugio dell’Uomo Sfigurato, si accorgono che è morto.

Intanto Arsène è convinto di poter concludere molti contratti di lavoro, ma nessuno di questi in realtà va in porto. Il motivo è legato alle voci che iniziano a circolare in città sulla sua presunta omosessualità.