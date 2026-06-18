Ascolti tv 17 giugno 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Inghilterra-Croazia” contro “Book Club – Il capitolo successivo“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 17 giugno 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: “Inghilterra-Croazia” vs “Book Club – Il capitolo successivo”. Auditel del 17 giugno 2026
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Inghilterra-Croazia” contro “Book Club – Il capitolo successivo”. Chi ha vinto?
Rai 1: Inghilterra-Croazia, la partita dei Mondiali di Calcio 2026 ha incollato alla tv 4.318.000 spettatori pari allo 31% di share.
Su Rai 2: Providence Falls, la serie tv ispirata al romanzo letterario delle autrici Jude Deveraux e Tara Sheets ha coinvolto 405.000 spettatori pari al 3.1%.
Rai 3: Chi l’ha visto, il programma di cronaca condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse ha appassionato 1.385.000 spettatori pari allo 9.6% di share.
Rete 4: Zona Bianca, il programma di attualità e informazione condotto da Giuseppe Brindisi ha informato 669.000 telespettatori pari ad uno share del 5.6%.
Canale 5: Book Club – Il capitolo successivo, il film diretto da Bill Holderman con protagoniste Jane Fonda e Candice Bergan ha divertito 1.627.000 spettatori con uno share del 11.8%.
Italia 1: Into the storm, il film del 2014 con protagonisti Richard Armitage e Sarah Wayne Callies ha tenuto col fiato sospeso 825.000 spettatori con il 5% di audience.
La7: Lezioni di mafie, la nuova stagione del programma con Nicola Gratteri, Paolo Di Giannantonio e la partecipazione di Antonio Nicaso ha registrato 521.000 spettatori con il 3.2%.
Tv8: Quattro matrimoni, il programma di sfide tra quattro spose, invitate l’una ai matrimoni delle altre per giudicare abito, cibo, location ed evento ha raccolto 451.000 spettatori con il 3.3% di share.
Nove: Viva l’Italia, il film italiano del 2012 diretto da Massimiliano Bruno con protagonista Michele Placido ha incuriosito 336.000 spettatori (2.3%).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
- Affari Tuoi: 4.175.000 spettatori con il 23.6% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.688.000 spettatori con il 26.2% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 17 giugno 2026
RAI 1
- La volta buona: 1.586.000 spettatori con il 16.2% nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30, 1.367.000 spettatori con il 16.8% nella seconda parte dalle 15:30 alle 15:58 e 1.068.000 spettatori con il 13.9 nella terza parte in replica chiamata La Volta Buona Special dalle 15:59 alle 16:27;
- Vita in diretta: 1.564.000 spettatori con il 21.4% nella presentazione dalle 16:43 alle 17:49 e 1.929.000 spettatori con il 23.6% dalle 17:49 alle 18:41.
CANALE 5
- Beautiful: 2.112.000 spettatori con il 18.5% di share;
- Forbidden Fruit: 2.183.000 telespettatori pari al 21.5%;
- Far Away: 2.089.000 spettatori con il 23.8% di share.
- Tutto per la mia Famiglia: 1.764.000 telespettatori pari al 23.2%;
- Dentro la notizia: 1.494.000 spettatori pari al 20.5% nella prima parte dalle 16:43 alle 17:24 e 1.362.000 spettatori pari al 17.7% nella seconda parte chiamata Le Voci.