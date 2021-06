Milo Infante, nel corso della sua trasmissione “Ore 14” su Rai 2, smentisce la PM Angioni, che qualche giorno fa aveva dichiarato in diretta Tv a Storie Italiane, che Denise Pipitone, fosse viva e avesse addirittura una figlia!

Ad Ore 14, Milo Infante risolve la questione sulla presunta Denise Pipitone

Infante risolve la questione affermando che la presunta Denise Pipitone – individuata dalla Angioni – in realtà si chiama Sabrina ed è piuttosto seccata per lo scambio di persona: “Si chiama Sabrina e ci ha scritto”.

La PM Angioni insiste con al sua pista, ma Milo Infante fa chiarezza

Siamo ormai abituati alle esternazioni del PM Angioni che lancia bombe mediatiche su Denise Pipitone. Giorni fa ha affermato infatti di “avere la personale certezza di aver individuato Denise, viva e anche madre di una bambina” Ma Milo Infante, conduttore della trasmissione di approfondimento e attualità Ore 14 su Rai 2, fa chiarezza:

“Lo so che la verità a volte è meno bella della fantasia. Ma quella che oggi qualcuno vorrebbe fosse Denise, in realtà è una ragazza tunisina di 26 anni, nata a Mazara, cugina dell’ex compagno di Jessica Pulizzi e padre della sua bambina. Oggi vive a Nizza col marito e la figlia. – ha dichiarato Milo Infante – Peraltro anche lei nata a Mazara. Ore 14 ha intervistato una sua amica, che la conosce da 11 anni. Per avere questo riscontro a noi sono bastati 20 minuti”.

Anche Alberto Matano della Vita in Diretta, fa chiarezza sulle esternazioni della PM Angioni

Alberto Matano, dai microfoni de La vita in Diretta afferma:

“Non sarebbe la figlia di Piera Maggio, c’è anche una discordanza di età. La ragazza che è stata individuata come Denise in realtà sarebbe la cugina dell’ex di Jessica Pulizzi. […] Ho ricevuto un sms sulla presunta Denise. Sarebbe molto seccata dalle affermazioni dell’ex pm Angioni e potrebbe sporgere denuncia. Abbiamo fatto delle verifiche e molti elementi portano a pensare che non sia effettivamente Denise“.

Milo Infante, in contatto con Piera Maggio chiarisce ulteriormente

“Abbiamo fatto delle verifiche e tanti particolari non tornavano. Abbiamo informato la Angioni che la sua pista non tornava. Lei ci ha detto che intendeva andare avanti. Non è nostro compito criticarla. La Angioni è convinta di questa sua certezza, che Denise è madre, è sposata e che sta in una famiglia benestante. Per noi finisce qui adesso. Poi però la Angioni ha dato la notizia e Piera Maggio ha scoperto tutto in diretta e si è chiesta se fosse tutto vero. Noi le abbiamo detto che per noi non era sua figlia.

Con questo non siamo contro la Angioni. Certo, non siamo d’accordo con lei adesso. Stamani la pm ha continuato a pubblicare le foto di questa ragazza. Ma come facciamo a dire che non si tratta della Pipitone? I suoi genitori sono tunisini, il suo colore della carnagione è molto più scuro di quello di Denise, ricorda la sua infanzia. Lei ha vissuto per tanti anni a Mazara Del Vallo e abitava a poche centinaia di metri da Piera Maggio.

Anche la Ragazza tirata in ballo, Sabrina si è detta scocciata per questo scambio di persona e sta valutando se denunciare la PM Angioni. E voi cosa ne pensate? E’ Denise o non è Denise?