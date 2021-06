Una svolta decisiva nel Caso della scomparsa della piccola Denise Pipitone? A parlare è l’ex PM Maria Angioni a Storie Italiane, il popolare programma di informazione e intrattenimento di Rai 1, condotto da Eleonora Daniele. Stando a quanto rivela l’ex PM: “Denise, è’ viva e ha una figlia”.

Denise Pipitone, l’ex pm fa delle dichiarazioni forti sulla bimba scomparsa da Mazara Del vallo 17 anni fa

L’ex PM Maria Angioni che 17 anni fa si è occupata del caso della scomparsa di Denise Pipitone, torna a fare alcune dichiarazioni molto forti, annunciando che per lei Denise è Viva e ha anche una figlia!! La piccola Denise, scomparve a soli 4 anni da Mazara del Vallo strappata agli affetti familiari. La mamma Piera Maggio non si è mai arresa e non ha mai mollato cercando la figlia anche a distanza di molti anni quando le speranze vengano un po’ a mancare. Ma Piera no. Lei ha sempre sostenuto che finchè non le portano il cadavere della figlia, lei continuerà a cercarla VIVA.

Ora a parlare è l’ex PM Maria Angioni che ha Storie italiane, popolare trasmissione di Rai 1 condotta da Eleonora Daniele dichiara:

“Io sono sicura che sia viva, tra l’altro nei giorni scorsi ho mandato in Procura una serie di documenti e foto, che a me danno la personale certezza che Denise Pipitone sia viva. ha una famiglia e ha anche una figlia. Sono documenti che ho trasmesso solo alla Procura della Repubblica (e all’avvocato Frazzitta – legale di Piera Maggio – ) perchè sono molto delicate. Poi ovviamente saranno loro a valutare se la mia valutazione è vera oppure no. Io ho la personale certezza che sia così.”

"Nei giorni scorsi ho mandato in Procura una serie di documenti e foto, che a me danno la personale certezza che #DenisePipitone sia viva"

Il Pubblico Ministero Maria Angioni a #storieitaliane

Il Pubblico Ministero Maria Angioni a #storieitaliane GUARDA la diretta su RaiPlay 👉 https://t.co/YqLVRXJW5U@eleonoradaniele #14giugno pic.twitter.com/WQlYD10aNF — Storie Italiane (@storie_italiane) June 14, 2021

Insomma le dichiarazioni di questa donna, ex PM del caso Pipitone lasciano senza fiato. Parole pesantissime per l’importanza della rivelazione in se. Infatti anche la conduttrice Eleonora Daniele, alle parole delle Angioni dice: “Dottoressa Stiamo saltando dalle sedie”

Dopo 17 anni il caso si potrebbe risolvere e finalmente la mamma Piera Maggio potrebbe riabbracciare Denise che non è più una bambina ma una donna. Sempre stando alle rivelazioni dell’ex PM, Denise ha anche una figlia.

“La Ragazza sta bene, ma le hanno tolto l’identità personale e familiare” Sempre dalle dichiarazioni della Angioni.

Ma ci auguriamo per il bene e l’affetto che nutriamo nei confronti di Piera Maggio che queste parole che arrivano come una doccia fredda siano vere e che Denise sia veramente viva e che stia bene. Certo, la donna che ignora di essere la piccola scomparsa da Mazara del Vallo, dovrà fare i conti con una realtà sconosciuta e la sua vita ne sarà inevitabilmente scombussolata. Perdere le certezze di una vita in un batter d’occhio non è certamente facile. Staremo a vedere gli sviluppi.