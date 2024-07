Una mostra davvero imperdibile. Quale? Quella che sarà allestita nella sede di Palazzo Reale a Milano, dal 17 settembre fino al 17 novembre e sarà intitolata: “Mike Bongiorno 1924 – 2024”. L’obiettivo è quello di celebrare, in occasione del centenario della nascita, il grande presentatore, protagonista della storia della tv, ma anche di quella del nostro Paese.

Mike Bongiorno 1924-2024: la mostra a Palazzo Reale

La mostra intitolata Mike Bongiorno 1924-2024, pronta a celebrare nel migliore dei modi l’amatissimo conduttore presenterà a chi accorrerà per ammirarla moltissimi ricordi degli anni memorabili della sua straordinaria carriera. Verrà permesso a ciascun visitatore di entrare in pieno contatto Mike Bongiorno dando l’opportunità di comprendere al meglio la sua vita professionale, ma anche quella privata. Ci sarà così modo di conoscerlo a trecentosessanta gradi, capirne le scelte artistiche e private, ma anche le idee geniali avute nella sua lunghissima carriera.

I materiali presenti racconteranno agli utenti l’intero cammino umano e artistico di Bongiorno. Sarà un percorso unico perché arricchito da ‘tante rarità’ che sono state concesse in via eccezionale e solo per l’occasione dalla Fondazione Mike Bongiorno. Saranno pertanto esposti a Palazzo Reali oggetti e ricordi che accomunano più generazioni.

Obiettivo principale della mostra, oltre a celebrare l’amato conduttore, è quello di raccontare come la sua vita sia stata non solo quella di un grande comunicatore, iconico presentatore televisivo tra i padri fondatori della televisione italiana, ma anche di un profondo innovatore e interprete dei cambiamenti che hanno attraversato la nostra società per decenni. Questo perché Mike Bongiorno rappresenta uno straordinario fenomeno sociale e culturale che ha contribuito a costruire l’identità nazionale e la memoria collettiva degli italiani. Come pensare ai primi anni televisivi senza pensare ai quiz di Bongiorno? Lascia o raddoppia, Rischiatutto e la Ruota della Fortuna sono programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Si tratta di trasmissioni che riunivano famiglie intere davanti alla televisione. Tutto si fermava. Tutti rimanevano a ‘giocare’ insieme.

Cosa vedremo all’interno della mostra?

Come abbiamo già detto la mostra prevede la possibilità di conoscere meglio Mike Bongiorno e di fare un tuffo nel passato. Vi saranno ricostruzioni scenografiche che contestualizzeranno alcuni momenti focali della carriera di Mike. Tutto ciò consentirà al visitatore di attraversare varie epoche e di interagire dal vivo con il mondo dei quiz.

Il filo conduttore del percorso sarà costituito dai filmati biografici, nei quali, attraverso le stesse parole del presentatore, si ripercorrerà la sua storia dagli anni ’20 ai giorni nostri.



La mostra è promossa dal Comune di Milano – Cultura con il patrocinio del Ministero della Cultura ed è stata prodotta da Palazzo Reale Milano, Fondazione Mike Bongiorno e C.O.R. Creare Organizzare, Realizzare, con la collaborazione di Allegria, con la partecipazione di Rai e Mediaset, Main Sponsor Banca Patrimoni Sella & C.

Il tutto è stato curato da Nicolò Bongiorno e Alessandro Nicosia con la consulenza di Daniela Bongiorno.

L’esposizione è realizzata anche grazie agli sponsor quali: Barilla, DR Automobiles Groupe, WINDTRE, con il supporto di Archivio Storico Luce, Premium Partner Streetvox.