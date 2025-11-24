Mediaset lancia una campagna speciale per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre martedì 25 novembre, Mediaset rinnova il proprio impegno nel contrasto a ogni forma di abuso attraverso una campagna di sensibilizzazione ad ampio raggio. L’iniziativa punta i riflettori su una delle emergenze sociali più gravi e diffuse del nostro tempo, invitando a non voltarsi dall’altra parte e a intervenire quando il silenzio diventa complice.

“Se queste mura potessero parlare”: il racconto dei luoghi che nascondono il silenzio

Fino al 29 novembre 2025, su tutte le reti Mediaset, sulle piattaforme social ufficiali, in radio, sui circuiti Digital Out of Home e sulla pagina dedicata Mediaset Infinity all’indirizzo mediasetinfinity.mediaset.it/perilfuturo, sarà on air la campagna crossmediale “Se queste mura potessero parlare”. Il progetto nasce dall’idea di dare voce ai luoghi che, troppo spesso, diventano testimoni muti della violenza: case, stanze, spazi di vita quotidiana in cui le vittime subiscono abusi lontano dagli occhi del mondo.

La narrazione scelta è simbolica e potente. Le “mura” rappresentano ciò che resta nascosto, ciò che non viene visto ma che esiste, e che chiede di essere ascoltato. La campagna invita a rompere l’isolamento e incoraggia chi vive situazioni di violenza a compiere un passo fondamentale: chiedere aiuto.

Il numero 1522, un punto di riferimento sempre attivo

Al centro della comunicazione c’è la diffusione del 1522, il numero nazionale antiviolenza e stalking promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. È gratuito, attivo 24 ore su 24 e rappresenta uno strumento cruciale per chi ha bisogno di sostegno immediato, ascolto e protezione. Diffonderne la conoscenza significa offrire un’opportunità concreta a chi cerca una via d’uscita dall’incubo della violenza.

L’impegno sociale di Mediaset nel progetto “Per il futuro”

Con questa iniziativa, Mediaset riafferma un messaggio fondamentale: dalla violenza si può uscire, e il primo passo è chiedere aiuto. La campagna si inserisce nel percorso di responsabilità sociale “Mediaset per il futuro”, un progetto che mira a promuovere una cultura basata sul rispetto, sulla tutela delle persone e sul supporto a chi si trova in difficoltà.

L’adesione del Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi conferma una visione chiara: i media possono e devono svolgere un ruolo attivo nel cambiamento culturale, offrendo megafono a temi essenziali per la società e contribuendo alla costruzione di un futuro più consapevole e più sicuro per tutti.