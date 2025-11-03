Dal 3 al 9 novembre 2025, Mediaset promuove una nuova e importante campagna crossmediale di sensibilizzazione contro l’uso di droghe, confermando il proprio impegno nel campo della prevenzione e della consapevolezza sociale.

L’iniziativa, voluta dal Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, sarà diffusa su tutti i canali televisivi Mediaset, oltre che sulle piattaforme social, in radio, nei circuiti digital out of home e sul sito dedicato www.mediasetperilfuturo.it.

Mediaset: Un messaggio forte per sensibilizzare e promuovere il cambiamento

La campagna fa parte del progetto “A un passo dal vuoto – storie di droga e di rinascita”, disponibile su Mediaset Infinity, dove vengono raccontate esperienze reali di chi ha vissuto il dramma della dipendenza e ha trovato la forza di rialzarsi.

Il concept creativo invita il pubblico a riflettere sulle motivazioni e le false credenze che possono spingere all’uso di sostanze stupefacenti, sottolineando come ogni scelta comporti rischi concreti, ma anche la possibilità di chiedere aiuto e ricominciare.

Un’iniziativa di responsabilità sociale e prevenzione

All’interno della comunicazione è evidenziato anche il numero verde dell’Istituto Superiore di Sanità, un riferimento essenziale per chi cerca supporto o informazioni sui servizi di assistenza.

Con questa iniziativa, Mediaset rinnova il proprio impegno nella promozione di campagne di utilità sociale, partecipando attivamente anche alla 7ª Conferenza Nazionale sulle Dipendenze, in programma a Roma il 7 e l’8 novembre 2025.

Un progetto che conferma la volontà del Gruppo di utilizzare la forza dei propri media per diffondere consapevolezza, prevenzione e speranza.