Mediaset e POLI.design, eccellenza per la formazione post-laurea e parte integrante del Sistema Design del Politecnico di Milano, annunciano una nuova collaborazione dedicata alla formazione universitaria d’eccellenza. I due enti hanno ideato un nuovo corso di specializzazione per Visual Designer, un settore della comunicazione crossmediale sempre più fondamentale nell’industria televisiva e dell’intrattenimento.

Mediaset e Poli.Design insieme per un corso sulla “Video Identity”

Grazie al nuovo corso “Video Identity. Sistemi comunicativi dinamici per l’industria dell’intrattenimento”, i partecipanti avranno la possibilità di acquisire una formazione completa e aggiornata grazie al sostegno dei docenti Mediaset e di POLI.design, fondamentale per il futuro inserimento professionale nel settore.

Il gruppo televisivo Mediaset da anni scommette sulla valorizzazione dei nuovi talenti e delle loro competenze professionali, mantenendo un focus specifico sui giovani e sul futuro del settore come elementi chiave. In quest’ottica, il Gruppo Mediaset ha deciso di mettere a disposizione le proprie competenze creative e tecnologiche nel settore del video branding e della comunicazione, fungendo così da punto di contatto tra studenti e professionisti del settore.

Allo stesso tempo, POLI.design offre un ecosistema unico per studenti laureati e professionisti del settore che intendono acquisire un solido sapere progettuale o rinnovare le proprie competenze.

Il corso Mediaset e POLI.design

I Corsi Executive e di Alto Perfezionamento, come quello in “Video Identity”, si distinguono soprattutto per la qualità accademica della didattica e per la capacità d’indirizzare percorsi di carriera. Nel mondo corporate, invece, POLI.design individua scenari di mercato futuri e facilita il posizionamento delle organizzazioni nel mondo del design, supportandole nella riorganizzazione dei processi interni e nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi, potenziando la knowledge base interna.

Le info

La collaborazione tra il gruppo televisivo Mediaset e POLI.design ha l’obiettivo di sviluppare al meglio le potenzialità dei partecipanti al Corso “Video Identity” nel mondo del design attraverso diverse fasi di apprendimento, lavorando su progetti reali e concreti, immergendosi nella realtà Mediaset e utilizzando tecnologie all’avanguardia.

Il corso verrà presentato al pubblico il 14 ottobre alle ore 17:00, attraverso una piattaforma online. Per registrarsi cliccare a questo link: REGISTRAZIONE