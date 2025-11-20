La nuova trimestrale di MFE – MediaForEurope offre uno spaccato chiaro sull’andamento del Gruppo e, soprattutto, sulle performance televisive di Mediaset in Italia. Oltre ai risultati economici, il documento mette in luce una costante: l’azienda continua a occupare una posizione di forza nelle principali fasce d’ascolto, in particolare nel target commerciale 15–64 anni, il pubblico più prezioso per gli investitori pubblicitari. Una leadership che si consolida trimestre dopo trimestre e che conferma la solidità dell’offerta editoriale.

Mediaset primo editore italiano per il terzo anno consecutivo

Dai dati emerge un elemento particolarmente significativo: anche nel 2025 Mediaset è il primo editore italiano sul totale giorno, per il terzo anno di fila, considerando l’intera platea televisiva. Nonostante non fosse un obiettivo strategico dichiarato, il gruppo supera nettamente la concorrenza. La share complessiva raggiunge infatti il 37,4%, superando la Rai, che si ferma al 35,8%.

Un risultato che conferma la capacità del Gruppo di intercettare quotidianamente un pubblico ampio e trasversale, mantenendo una posizione predominante nel panorama televisivo nazionale.

Prime time: Mediaset vola e stacca la Rai

Il trimestre luglio–settembre rafforza ulteriormente questo quadro. In prima serata, la fascia più importante per valore commerciale e attenzione del pubblico, Mediaset ottiene una media del 40,8% sul totale individui, superando il servizio pubblico di oltre otto punti percentuali.

La crescita è particolarmente rilevante:

+6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente per Mediaset

–5% per la Rai, che registra un calo significativo

Un divario che mostra un trend chiaro: il pubblico sceglie sempre più spesso l’offerta Mediaset, sia nel day-time che nel prime time.

Una strategia che funziona

La trimestrale conferma dunque la bontà della strategia editoriale del Gruppo, capace di unire continuità, rinnovamento e prodotti in grado di parlare al pubblico moderno. La solidità sul target commerciale e la leadership nel totale giorno rappresentano asset cruciali per il mercato pubblicitario e indicatori di una performance televisiva stabile e in crescita.

Mediaset si presenta così al 2025 con una posizione di forza sempre più consolidata, continuando a guidare il panorama televisivo italiano.