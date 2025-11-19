In occasione della Giornata mondiale dei diritti dei bambini, che si celebra ogni anno il 20 novembre, Mediaset presenta una nuova campagna multimediale pensata per richiamare l’attenzione sull’importanza di proteggere e garantire i diritti dell’infanzia. L’iniziativa coinvolge tutte le reti del Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, oltre ai canali digitali e ai profili social ufficiali.

Da oggi è in onda uno spot dedicato, costruito per dare voce direttamente ai bambini e trasmettere un messaggio forte e universale. Il claim scelto — “I diritti dei bambini fanno rima con il nostro impegno” — rappresenta la filosofia alla base della campagna, che punta a rendere chiari e immediati i principi fondamentali sanciti dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Mediaset, la Giornata mondiale dei diritti dei bambini: Una filastrocca che racconta i diritti universali dell’infanzia

La campagna prende forma attraverso un breve manifesto narrato da un gruppo di bambini. Le loro parole compongono una filastrocca semplice e diretta:

“Abbiamo diritto a un nome e una storia, una casa in cui stare e momenti di gioia. Abbiamo diritto di esser sentiti, da orecchi che ascoltano sogni infiniti. Abbiamo diritto di crescere sani, con cura, istruzione e abbracci sicuri. Abbiamo diritto a un mondo di pace, senza la paura di non avere voce. Abbiamo diritto a dirlo davvero: non sono capricci ma un bisogno sincero”.

Il testo, ispirato ai principi della Convenzione ONU, traduce in modo immediato il valore dei diritti dei bambini, unendo semplicità e forte impatto emotivo.

L’impegno di Mediaset nella responsabilità sociale

Con questa iniziativa, Mediaset rinnova il proprio impegno nel campo della responsabilità sociale, sostenendo una cultura che metta al centro la tutela dei minori. La campagna non si limita a sensibilizzare il pubblico, ma vuole promuovere una consapevolezza più ampia e duratura sui diritti delle nuove generazioni, oggi e negli anni a venire.

Un progetto che conferma il ruolo del Gruppo nel valorizzare temi fondamentali per la società, contribuendo a costruire un futuro più attento, inclusivo e rispettoso delle esigenze dei bambini.