Il Maurizio Costanzo Show è tornato in onda su Canale 5 da qualche settimana, non senza risultati invidiabili per la seconda serata del canale. Tanto che il direttore di rete, Giancarlo Scheri, ha speso parole di apprezzamento per la storica trasmissione di Mediaset.

Il direttore di Canale 5 elogia il Maurizio Costanzo Show: “Talk n.1”

Dopo i buoni ascolti registrati per la puntata di ieri, Scheri ha elogiato il Maurizio Costanzo Show, programma di Canale 5 tornato in tv da tre settimane. Queste le parole del direttore di rete:

“Maurizio Costanzo è il n.1 dei talk show: è parte delle fondamenta di Canale 5, in termini di ascolti e editoriali, per riconoscibilità e autorevolezza. Una conferma, sempre fosse necessario ribadirlo, del suo indispensabile apporto al palinsesto dell’ammiraglia Mediaset“.

Il nuovo appuntamento trasmesso ieri ha ottenuto ascolti pari a 690.000 telespettatori medi e l’11,15% di share, facendo risultare il programma – così fa sapere Mediaset in una nota – “leader assoluto della seconda serata“.

A partecipare, tra gli altri, sono stati anche il cantante Albano, l’influencer e scrittrice al debutto Giulia De Lellis, l’opinionista di Uomini e donne Tina Cipollari ed il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Maurizio Costanzo Show, un successo anche social

Un successo, quello sottolineato da Scheri in un nuovo comunicato, che riguarda non soltanto gli ascolti tv, ma anche i social network, in riferimento agli spettatori di Canale 5 che hanno commentato online la recente puntata del Maurizio Costanzo Show.

Buono, infatti, il riscontro per l’appuntamento di ieri sera, mercoledì 13 novembre 2019, con 11.900 interazioni ed il primo posto raggiunto nei cosiddetti Trending Topic di Twitter Italia.

Il programma è prodotto da Fascino p.g.t, società per metà targata Mediaset e per l’altra metà Maria De Filippi. La regia della trasmissione, in onda sin dagli anni ’80, è di Valentino Tocco.