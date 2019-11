Canale 5, come tutti noi, si prepara al Natale. Lo fa con un palinsesto, sia daytime che serale, che andrà a far compagnia ai telespettatori dal mese di dicembre 2019 e fino a gennaio 2020. Tanti, infatti, i programmi tv in onda nel periodo festivo.

Palinsesto Canale 5 dicembre 2019 – gennaio 2020: i programmi in onda

A rendere noto il palinsesto di Canale 5, messo a punto per le festività e valido dall’1 dicembre 2019 all’11 gennaio 2020, è stata “Publitalia”, la concessionaria pubblicitaria di Mediaset.

Su Canale 5, infatti, continua la “corsa” sia di Tu sì que vales che di Adrian, il programma del sabato sera e l’evento del giovedì con Adriano Celentano, in onda rispettivamente dal 19 ottobre e dal 7 novembre.

Verso la fine del mese, invece, sulla rete diretta da Giancarlo Scheri avrà inizio Il Processo, l’attesa nuova fiction con Vittoria Puccini e Francesco Scianna, la cui prima puntata è al momento prevista per venerdì 29, subito dopo la fine de L’Isola di Pietro.

Si passa poi al mese dicembre, per cui l’Ammiraglia di Mediaset darà spazio anche a Viaggio nella grande bellezza, il nuovo programma col racconto dell’attore Cesare Bocci, e alla partita di calcio Inter – Barcellona, trasmessa martedì 10.

Quindi, da martedì 7 gennaio 2020, Alfonso Signorini condurrà la prima puntata del suo primo Grande Fratello Vip, quarta edizione “celebrity” dell’amato reality show di Canale 5.

Infine, sabato 11 gennaio sarà la volta del ritorno di C’è posta per te, cosi come da nostra anteprima, ovviamente con Maria De Filippi che presenterà nuovi ospiti famosi e racconterà inedite storie commoventi, mentre il lunedì sera sembra certa la conferma di Live – Non è la D’Urso.

Canale 5, Avanti un altro in palinsesto dal 6 gennaio 2020

Tra le curiosità da segnalare, sempre in merito al palinsesto di Canale 5 riferito al periodo di programmazione dicembre 2019 – gennaio 2020, ci sono anche alcune novità che incuriosiscono i telespettatori.

Su tutte, il ritorno di New Amsterdam ed il debutto di Conto alla rovescia. La serie torna in prima serata con le 4 nuove puntate della seconda stagione, mentre, fino al 5 gennaio, in preserale ci sarà Gerry Scotti col suo nuovo game show.

Avanti un altro, dunque, sarà in tv da lunedì 6 (altra nostra anteprima) dopo che nelle sere natalizie per eccellenza, il 24 ed il 31 dicembre, la rete si affiderà rispettivamente al Concerto di Natale e a Capodanno in Musica, il concerto di fine anno in diretta da Bari.