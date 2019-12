Palinsesti aggiornati per Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Dopo un primo listino più generale, reso noto da Publitalia ’80, la concessionaria pubblicitaria di Mediaset, di recente sono stati diffusi anche altri aggiornamenti, un po’ più dettagliati e riferiti al periodo di programmazione di inizio 2020.

Palinsesto Mediaset 2020: le date di inizio dei programmi di Canale 5

Nei nuovi listini aggiornati, ci sono significative variazioni di palinsesto per quarto riguarda le date di inizio dei programmi di prima serata, trasmessi da Mediaset sia su Canale 5 che su Italia 1 e Rete 4.

Martedì 7 gennaio 2020, nel prime time della rete diretta da Giancarlo Scheri, debutterà New Amsterdam 2; qui in Italia, la fortunata serie tv verrà trasmessa in quattro puntate.

Mercoledì 8 gennaio 2020 debutterà anche Grande Fratello Vip 4. Successivamente, però, il reality show condotto da Alfonso Signorini si sposterà al lunedì sera, mentre il venerdì ci sarà una seconda puntata settimanale.

Il giovedì sera vedremo il ritorno in tv di Chi vuol essere milionario?, condotto da Gerry Scotti. Almeno per ora e stando ai listini, la prima puntata del quiz pare sia prevista per il 23 gennaio 2020.

Il venerdì sera, invece, si darà spazio all’inedito secondo appuntamento col Gf. Slitta, dunque, la partenza di fiction come Fratelli Caputo, Masantonio e Made in Italy. Almeno per adesso, le serie sembrerebbero rinviate a data da destinarsi.

Da sabato 11 gennaio 2020, quindi, confermato il ritorno in prima serata di C’è posta per te, programma che quest’anno festeggia i 20 anni di messa in onda; la prima puntata fu trasmessa su Canale 5 il 12 gennaio 2000.

Infine, la domenica sera tornerà appannaggio di Live – Non è la D’Urso. Sempre stando ai listini, il nuovo ciclo di puntate, condotte in diretta da Barbara D’Urso, dovrebbe andare in onda da domenica 12 gennaio 2020.

Palinsesto Mediaset 2020: le variazioni di programmazione per Italia 1 e Rete 4

E per Italia 1 e Rete 4? Quali sono le variazioni di programmazione contenute nei nuovi listini aggiornati? Come cambia il palinsesto di Mediaset, valido da gennaio a marzo 2020? Ecco tutte le news.

Martedì 7 gennaio 2020, nel prime time della rete diretta da Laura Casarotto, avrà inizio la terza, nuova edizione de La Pupa e Il Secchione – E viceversa. Dai listini, il reality sembra anticipare la data di messa in onda di una settimana (dal 14 al 7 del mese).

Sempre martedì 7, ma in daytime, comincerà anche la nuova versione de Le Iene, che andrà in onda in preserale, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 19.20 e fino alle 20.00 circa. Le Iene dovrebbero tornare anche in prime time da metà febbraio 2020.

Novità, del resto, sono attese anche su Rete4. Col ritorno di Live alla domenica sera su Canale 5, Tiki Taka con Pierluigi Pardo “trasloscherà” sul canale diretto da Sebastiano Lombardi e lo farà a partire da domenica 12 gennaio 2020.

Infine, Dritto e Rovescio e Quarto Grado ripartiranno rispettivamente giovedì 9 e venerdì 10, mentre Quarta Repubblica, Fuori dal coro e Cr4 – La Repubblica delle Donne ricominceranno lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15. Il 6 spazio a I Legnanesi.