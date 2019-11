Mediaset prepara i palinsesti per la primavera 2020. A partire dal prossimo gennaio, la programmazione di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 si arricchirà di alcune novità, dando spazio anche alle conferme dell’ultima stagione tv. Ma cosa aspettarsi dalla rete ammiraglia del “Biscione”? E cosa si vedrà sui cosiddetti canali minori, che minori non sono?

Mediaset, palinsesti gennaio – marzo 2020: Pio e Amedeo promossi su Canale 5, Le Iene sbarcano nel preserale di Italia 1

A pubblicare i nuovi palinsesti, validi dal 12 gennaio al 28 marzo 2020, ci ha pensato Publitalia ’80, la concessionaria pubblicitaria di Mediaset. Ecco quali sono le principali novità contenute nei listini.

La prima news ufficiale è che Pio e Amedeo sono stati promossi su Canale 5. Il duo comico pugliese approderà in prima o in seconda serata e lo farà con uno show nuovo di zecca. Il titolo della trasmissione, almeno per ora, non si conosce.

L’altra news, per certi versi inaspettata, è lo sbarco de Le Iene nel preserale di Italia 1. Il nuovo programma curato da Davide Parenti andrà in onda nella fascia oraria compresa tra le ore 19.20 e le 20.10. Al momento, il titolo scelto è La storia d’Italia vista dalle Iene.

Per Canale 5, invece, le novità non mancano neanche in quota fiction. Tre, infatti, i principali titoli in arrivo in prime time: Fratelli Caputo (serie con Cesare Bocci e Nino Frassica), Masantonio (con Alessandro Preziosi e la partecipazione di Claudia Pandolfi) e Made in Italy (con Raul Bova, Margherita Buy e Marco Bocci).

La programmazione serale del canale, inoltre, vedrà anche il ritorno di Gerry Scotti con le nuove puntate di Chi vuol essere milionario?, insieme a C’è posta per te, Live – Non è la D’Urso, Grande Fratello Vip e Amici di Maria De Filippi.

Per la Champions League, infine, ottavi di finale il 18 e 25 febbraio e il 10 e 17 marzo 2020, col sorteggio trasmesso in diretta sul canale 20 di Mediaset in data 16 dicembre 2019.

Mediaset, palinsesti gennaio – marzo 2020: cos’altro c’è in programmazione su Italia 1 e Rete 4

Nei palinsesti di Italia 1 e di Rete 4, però, sono in arrivo anche altri titoli, sia novità che conferme. Ecco, infatti, cosa andrà in onda nelle prime serate di Mediaset all’inizio del 2020.

Su Italia 1 tornerà La pupa il secchione, con una nuova edizione condotta da Paolo Ruffini. L’inizio della trasmissione è al momento fissato per la prima parte del nuovo anno, più precisamente da gennaio.

Sulla rete diretta da Laura Casarotto, ci sarà spazio per la nuova edizione di Colorado e partirà anche un nuovo programma dedicato alla comicità e condotto da Diego Abatantuono. Il titolo, stando alle indiscrezioni di Superguida tv, dovrebbe essere Enjoy.

Nei nuovi listini sono previsti pure il debutto di Freedom – Oltre il confine con Roberto Giacobbo e la nuova serie di puntate de Le Iene Show. Ma, com’è ovvio che sia, alcune conferme riguardano anche Rete4.

La direzione di Sebastiano Lombardi, infatti, ha confermato tutti e quattro i programmi di informazione di punta del canale: Quarta Repubblica, Fuori dal coro, Dritto e rovescio e Quarto Grado. Confermati anche La repubblica delle donne e Stasera Italia.