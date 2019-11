C’è fermento, oggi, negli studi Mediaset. Perché? Ebbene alcuni protagonisti molto amati stanno registrando un programma comico per Italia 1. Quale? Vi sveliamo il nome in anteprima esclusiva, così come alcuni protagonisti e ospiti. Come potete leggere nel titolo lo show, salvo cambiamenti dell’ultima ora si chiamerà: Enjoy. Coinvolti sono: Diego Abatantuono, Diana Del Bufalo, Barbara Foria e Francesca Manzini. Quali ruoli ricopriranno? Quando andrà in onda lo show?

Enjoy quando andrà in onda?

Una data precisa di messa in onda di Enjoy ancora non c’è. Le registrazioni sono in corso proprio in questi giorni, lo si può vedere da Instagram. Alcuni dei protagonisti, infatti, si sono lasciati scappare qualche piccolo indizio per i loro fan.

Molto probabilmente però questo sarà uno show comico che vedremo andare in onda in alta Primavera 2020. Diana Del Bufalo ci accompagnerà così, in allegria, o meglio con una risata dopo l’altra, verso l’inizio dell’estate.

Ricapitolando il 2020 per la Rete giovane di Mediaset si prospetta ricco di novità e grandi ritorni. C’è fermento all’interno del palinsesto di Italia 1 e ci sono soprattutto tante idee e tanti protagonisti con voglia di mettersi in gioco e divertire ed intrattenere i telespettatori.

Enjoy protagonisti: Diana Del Bufalo, Diego Abatantuono, Barbara Foria e Francesca Manzini

Mesi fa vi avevamo parlato di un nuovo show di Diego Abatantuono. Un talent basato sulla comicità. Qualche tempo dopo Blogo ha annunciato in esclusiva la compresenza, in un programma Mediaset, di Diana Del Bufalo, Barbara Foria e Diego Abatantuono, svelando che l’ex concorrente di Amici sarebbe stata la conduttrice del programma.

Noi abbiamo continuato a seguire i protagonisti che, pian piano, hanno lasciato tracce sui social. Oggi, 15 novembre 2019, Diana Del Bufalo, nelle Stories di Instagram ha postato, ad esempio, un bellissimo mazzo di fiori e ha scritto: “Primo giorno di registrazione …” e l’hashtag Italia 1. Altri post sono comparsi in giro. Non solo quello della conduttrice.

Vi possiamo dire ufficialmente, senza più ombra di dubbio alcuno, che la bravissima e bellissima Del Bufalo condurrà il programma comico di Italia 1 per cui ha già iniziato a lavorare a Milano.

Confermiamo anche la presenza di Barbara Foria e ipotizziamo il fatto che possa essere un forte elemento di ‘disturbo‘ per la conduttrice. In realtà sul ruolo dell’attrice e comica non abbiamo, ancora, molte certezze. Pensiamo a lei come ad una ‘pallina impazzita’ in giro per lo studio, pronta ad entrare in scena in qualsiasi momento e dar ritmo alla trasmissione.

Come seconda ipotesi, però, abbiamo pensato, riallacciandoci a quanto avevamo scritto, a lei come protagonista del talent della comicità. Sarebbe bellissimo vederla in sfida con Francesca Manzini.

Sì avete capito bene. Perfino l’ex concorrente di Amici Celebrities, colei che ci ha fatto piangere con la sua intervista a Verissimo, prenderà parte allo show.

Dopo il post che aveva pubblicato lei stessa su Instagram si era parlato di un suo approdo a La Pupa e Il Secchione. Possiamo dirvi che il programma è già stato registrato e che la Manzini non ne farà parte.

Sarà però sicuramente ospite della trasmissione comica di Italia 1 condotta da Diana Del Bufalo. Qui avrà modo di dar sfogo a tutta la sua comicità e di far ridere il pubblico come non mai.

Contenti? Seguirete la nuova trasmissione comica di Italia 1 visto queste bellissime premesse?