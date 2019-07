Emigratis diventa Low Cost: Pio e Amedeo tornano su Italia 1

Pio e Amedeo confermati nei palinsesti Mediaset 2019/2020: il loro “Emigratis” cambia semplicemente nome, ma trova spazio nella programmazione del prossimo anno di Italia 1. Si chiamerà “Low Cost” il programma che segna il ritorno in tv del due comico foggiano.

Pio e Amedeo, Emigratis cambia nome: Low Cost arriva su Italia 1

Si chiama “Low Cost” il nuovo programma di Pio e Amedeo in arrivo nella prossima stagione televisiva 2019/2020 di Italia 1. Mediaset conferma la messa in onda di “Emigratis”, ma solo con un cambio nome. Il seguitissimo programma, promosso quest’anno in prima serata, non dovrebbe cambiare collocazione visto che andrà in onda nella prima serata di Italia 1. Una scelta che non sorprende considerando il grandissimo successo della terza stagione del programma che vede i due comici in viaggio per il mondo a scrocco sulle spalle di vip e star di tutto il mondo.

Una conferma per Pio D’Antini e Amedeo Grieco, in arte Pio e Amedeo, il duo comico che dal 2000 ad oggi ne ha fatta di strada. Dal debutto a Telefoggia con “Occhi di Bue” fino alla consacrazione nel programma cult de “Le Iene” dove si sono fatti conoscere con il servizio “Ultras dei Vip”. Poi è arrivato il debutto al cinema con il film “Amici come noi” seguito da “E tu di che segno sei?” e nel 2016 la prima edizione di “Emigratis”.

Pio e Amedeo con Low Cost su Italia 1

Da allora il programma ne ha fatta di strada conquistando, a suon di ascolti, la prima serata di Italia 1, la rete di tipo generalista e a target giovanile di Mediaset. Non dimentichiamo che l 2019 è stato sicuramente un anno da incorniciare per il duo foggiano. Dapprima sono ospiti durante la 69esima edizione del Festival di Sanremo 2019 fortemente voluti da Claudio Baglioni e poco dopo partecipano nel serale di Amici 18 di Maria De Filippi registrando ascolti record.