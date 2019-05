Finale comico per Pio e Amedeo ad Amici 2019. Nella finalissima del 25 maggio, infatti, in studio i due comici hanno letto una divertente lettera dedicata a Maria De Filippi e al cast del Serale. Questo, dunque, il tema scelto per l’ultima esibizione nel programma di Canale 5, tra la canzone “Maria” nuovamente riproposta in diretta e battute inedite che hanno “colpito” e “affondato” gli altri ospiti in trasmissione. Rivediamo, allora, il momento, in questo video Witty Tv / Mediaset, completo dell’intero nuovo show.