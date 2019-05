Come rivedere, in streaming on demand, la finale di Amici 18 del 25 maggio 2019? Ecco qui il video Mediaset ufficiale per rivivere tutti i momenti dell’ultima puntata serale, trasmessa ieri sera.

Nel corso della finalissima di Amici 2019, in onda ieri in diretta su Canale 5: Alberto Urso vincitore per il canto; Rafael Quenedit che ha vinto la categoria ballo di quest’anno; Pio e Amedeo ospiti comici; la giuria speciale del serale formata da 4 conduttrici di Mediaset.

Termina così, dando appuntamento certo al prossimo anno, l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi finora realizzata, con Giuliano Peparini Direttore Artistico dello show e il cambio di Ricky Martin e Vittorio Grigolo a poche puntate dalla fine della trasmissione.