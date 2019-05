Niente sigla per la finale di Amici 2019. L’ultima puntata serale di sabato 25 maggio, infatti, si apre con: l’ingresso in studio di Maria De Filippi; la giuria speciale già in postazione giudici; l’arrivo dei finalisti in trasmissione, con le loro storie; Irama che rivolge l’in bocca al lupo a chi, stasera, si contende il titolo di nuovo vincitore del programma di Canale 5. Rivediamo, allora, l’inizio della diretta di questa sera, nei due nuovi video Witty tv / Mediaset ufficiali.