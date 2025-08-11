Torna in replica in prima serata su Canale 5 “Annalisa Tutti in Arena“, il concerto – evento interamente sold out della cantante con la partecipazione di tantissimi ospiti e colleghi. Scopriamo la scaletta e gli artisti con cui ha duettato nella splendida cornice dell’Arena di Verona.
Annalisa Tutti in Arena torna su Canale 5
Stasera, lunedì 11 agosto 2025, dalle ore 21.34 appuntamento con la replica di Annalisa Tutti in Arena, il concerto-evento all’insegna della grande musica con le immagini del primo live completamente sold out della cantautrice all’Arena di Verona. Dopo il grandissimo successo della prima messa in onda, Canale 5 ha pensato bene di riproporre la replica del converto che ha visto la ex voce di Amici di Maria De Filippi registrare il primo sold-out all’Arena di Verona dopo un anno da record. Sulle note di “Bellissima“, “Mon Amour” fino a “Sinceramente” e “Storie Brevi“, Annalisa ha celebrato un anno magico costellato di successi che le hanno permesso di ottenere 46 dischi platini e 12 oro. Non solo, Annalisa è la cantante donna più certificata del 2024 e può vantare cinque dischi di platino per “Mon Amour” e “Bellissima”: la prima artista solista a raggiungere questo risultato.
Annalisa Tutti in Arena, gli ospiti: da Elisa a Giorgia
Sul palcoscenico allestito nella magica cornice dell’Arena di Verona, Annalisa ha deciso di ospitare grandi amici e colleghi con cui condiviso il palcoscenico regalando dei duetti davvero emozionanti. Con lei sul palco si sono alternati: Elisa, Giorgia, Tananai, Irama ed Ernia. Ad accompagnare la cantante la band composta da Daniel Bestonzo (keyboards & synthesizers), che ha curato anche la direzione musicale dello spettacolo, Gianni Pastorino (keyboards & synthesizers) e Dario Panza (Drums & electronic pads). Inoltre, dodici ballerini, diretti da Simone Baroni.
Scaletta Annalisa Tutti in Arena: le canzoni del concerto su Canale 5
Ecco a seguire la scaletta di Annalisa Tutti in Arena, il concerto evento trasmesso in replica su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity:
- Euforia
- La crisi a Saint-Tropez
- Se avessi un cuore
- Un domani
- Eppure sentire (un senso di te) (con Elisa)
- Ragazza sola
- Direzione la vita
- Movimento lento
- La genesi del tuo colore (con Irama)
- Bye Bye
- Rosso Corallo
- Tsunami
- Storie Brevi (con Tananai)
- Mon Amour
- Superclassico (ft. Ernia)
- Diamante lei e luce lui / Una finestra tra le stelle / Senza riserva
- Vento sulla Luna / Walking on the Moon
- Tango (con Tananai)
- Nuda
- Stelle
- Bollicine
- Come saprei (con Giorgia)
- Tropicana / Disco Paradise
- Il mondo prima di te / Dieci
- Sweet Dreams (Are Made of This)
- Eva+Eva (con Rose Villain)
- Bellissima
- Sinceramente
- Indaco Violento
“Annalisa Tutti in Arena” è una produzione tv FRIENDSTV e la regia di Luigi Antonini.