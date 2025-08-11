Torna in replica in prima serata su Canale 5 “Annalisa Tutti in Arena“, il concerto – evento interamente sold out della cantante con la partecipazione di tantissimi ospiti e colleghi. Scopriamo la scaletta e gli artisti con cui ha duettato nella splendida cornice dell’Arena di Verona.

Annalisa Tutti in Arena torna su Canale 5

Stasera, lunedì 11 agosto 2025, dalle ore 21.34 appuntamento con la replica di Annalisa Tutti in Arena, il concerto-evento all’insegna della grande musica con le immagini del primo live completamente sold out della cantautrice all’Arena di Verona. Dopo il grandissimo successo della prima messa in onda, Canale 5 ha pensato bene di riproporre la replica del converto che ha visto la ex voce di Amici di Maria De Filippi registrare il primo sold-out all’Arena di Verona dopo un anno da record. Sulle note di “Bellissima“, “Mon Amour” fino a “Sinceramente” e “Storie Brevi“, Annalisa ha celebrato un anno magico costellato di successi che le hanno permesso di ottenere 46 dischi platini e 12 oro. Non solo, Annalisa è la cantante donna più certificata del 2024 e può vantare cinque dischi di platino per “Mon Amour” e “Bellissima”: la prima artista solista a raggiungere questo risultato.

Annalisa Tutti in Arena, gli ospiti: da Elisa a Giorgia

Sul palcoscenico allestito nella magica cornice dell’Arena di Verona, Annalisa ha deciso di ospitare grandi amici e colleghi con cui condiviso il palcoscenico regalando dei duetti davvero emozionanti. Con lei sul palco si sono alternati: Elisa, Giorgia, Tananai, Irama ed Ernia. Ad accompagnare la cantante la band composta da Daniel Bestonzo (keyboards & synthesizers), che ha curato anche la direzione musicale dello spettacolo, Gianni Pastorino (keyboards & synthesizers) e Dario Panza (Drums & electronic pads). Inoltre, dodici ballerini, diretti da Simone Baroni.

Scaletta Annalisa Tutti in Arena: le canzoni del concerto su Canale 5

Ecco a seguire la scaletta di Annalisa Tutti in Arena, il concerto evento trasmesso in replica su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity:

Euforia

La crisi a Saint-Tropez

Se avessi un cuore

Un domani

Eppure sentire (un senso di te) (con Elisa)

Ragazza sola

Direzione la vita

Movimento lento

La genesi del tuo colore (con Irama)

Bye Bye

Rosso Corallo

Tsunami

Storie Brevi (con Tananai)

Mon Amour

Superclassico (ft. Ernia)

Diamante lei e luce lui / Una finestra tra le stelle / Senza riserva

Vento sulla Luna / Walking on the Moon

Tango (con Tananai)

Nuda

Stelle

Bollicine

Come saprei (con Giorgia)

Tropicana / Disco Paradise

Il mondo prima di te / Dieci

Sweet Dreams (Are Made of This)

Eva+Eva (con Rose Villain)

Bellissima

Sinceramente

Indaco Violento

“Annalisa Tutti in Arena” è una produzione tv FRIENDSTV e la regia di Luigi Antonini.