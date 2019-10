C’è grandissima attesa per la nuovissima stagione di “ C’è posta per te “, il programma del sabato sera condotto con grandissimo successo da Maria De Filippi su Canale 5. Ecco in anteprima per i lettori di SuperGuida Tv la data di partenza della nuova attesissima edizione.

C’è posta per te 2020: quando inizia

E’ ufficialmente partito il countdown per la ventiduesima edizione di “C’è posta per te 2020“, il popolare programma condotto da Maria De Filippi in prima serata Canale 5. Noi di SuperGuida Tv abbiamo una bellissima notizia per i tantissimi fan della trasmissione oramai diventata un appuntamento imperdibile per milioni di italiani.

Ecco la data ufficiale della nuova edizione: la prima puntata di “C’è posta per te” è fissata per sabato 11 gennaio 2020 naturalmente in prima serata su Canale 5.

Queen Mary è pronta così ad inaugurare il nuovo anno con uno dei programmi a cui è più legata; proprio per questo motivo la conduttrice ha deciso di lasciare la conduzione di “Amici Celebrities” per via dei tantissimi impegni. In primis il ritorno come giudice a Tu si Que Vales, il talent show condotto da Belen Rodriguez e successivamente l’edizione classica di Amici al momento in stand bye per via della prima edizione della versione vip.

C’è Posta per Te 2020, casting aperti

In attesa della prima puntata di C’è Posta per te 2020, segnaliamo che sono aperti anche i casting indirizzati a persone che desiderano recuperare un rapporto con il proprio partner, con un amico o un familiare. Non solo, i casting sono rivolti anche a tutte quelle persone che hanno voglia di regalare una sorpresa al proprio amato oppure ad un parente senza dimenticare le storie di chi vuole riscontrare il primo e mai dimenticato amore.

Chiunque avesse una storia da raccontare può proporsi per la nuova stagione contattando il sito ufficiale del programma Witty Tv accedendo alla sezione “racconta la tua storia” (cliccando qui) oppure può telefonare il numero 06/37352900 oppure inviare un fax al 06/37351988.

IMPORTANTE: non dimenticare di indicare tutti i vostri dati personali, i contatti di riferimento e il motivo che vi ha spinto a contattare la redazione del programma di Maria De Filippi.