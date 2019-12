Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di venerdì 13 dicembre 2019 su Canale 5.

Federica Panicucci e e Francesco Vecchi sono tornati in diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo, gossip e tantissimi ospiti. In apertura si parla di influenza: previsto un picco del virus proprio in occasione delle festività natalizie. Ampio spazio al tema del Natale con un servizio dedicato anche a chi trascorrerà in solitudine le feste. Sono ben 8 milioni gli italiani lo passeranno nella solitudine più profonda, tra difficoltà e povertà il Santo Natale.

Parlando di Natale non si può non nominare Napoli e la tradizione dei presepi di San Gregorio Armeno dove quest’anno spunta anche la statuetta del presepe di Federica Panicucci che la riceve a sorpresa proprio dalle mani di Marco Ferrigno.

Durante l’ultima puntata del 2019 di Mattino Cinque si parla anche del personaggio dell’anno: per il Time non ci sono dubbi è Greta Thunberg e sul finale l’Oroscopo di Ada Alberti.