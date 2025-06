Venerdì 27 giugno si è conclusa un’altra stagione di successo per Mattino Cinque News, che si conferma leader nella sua fascia d’ascolto sia nel periodo autunnale che in quello primaverile. Il programma di Videonews, condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ha registrato una media del 19.80% di share sul pubblico totale (e 19.54% sul target commerciale), con 870.000 spettatori medi. Un risultato che conferma il forte legame del pubblico con il format di infotainment di Canale 5, capace di unire l’attualità più rilevante a notizie esclusive e approfondimenti tempestivi, sempre con uno stile chiaro, rigoroso e accessibile.

Il commento di Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, su Mattino 5 News

A celebrare i risultati di Mattino Cinque News è Giancarlo Scheri, direttore di rete:

“Siamo estremamente soddisfatti degli ottimi risultati raggiunti. Il merito è di una squadra solida e affiatata, guidata da due professionisti straordinari come Federica Panicucci e Francesco Vecchi. La loro competenza, unita alla qualità editoriale di Videonews, ha consolidato una formula vincente, capace di informare con tempestività e coinvolgimento un pubblico sempre più numeroso”.

In estate arriva “Morning News” con Dario Maltese e Carolina Sardelli

L’informazione mattutina su Canale 5 non si ferma nemmeno in estate: da lunedì prende il via Morning News, con Dario Maltese alla conduzione e Carolina Sardelli in studio.

Anche durante i mesi estivi, Mediaset garantisce un presidio informativo costante, credibile e vicino ai telespettatori, confermando il proprio impegno a presidiare l’informazione del mattino in tutte le stagioni.