Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di giovedì 24 ottobre su Canale 5.

Federica Panicucci e e Francesco Vecchi sono tornati in diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo, gossip e tantissimi ospiti. Si comincia dalla vicenda della 19enne che ha pianificato via sms l’aggressione al suo ex fidanzato con due complici. Spazio poi alla politica con la presenza di Antonio Tajani, ex Commissario europeo, che dichiara: “io sono dalla parte dii coloro che sono tartassati dalla pressione fiscale e contro la galera per gli evasori”.

Infine la storia della professoressa di Prato processata per abusi su un giovane alunno.