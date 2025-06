Marco Bocci è stato ospite in Sardegna del Filming Italy Sardegna Festival, evento ideato e diretto da Tiziana Rocca. Noi di SuperGuida TV lo abbiamo video intervistato in esclusiva.

Dopo il film “La caccia”, Marco Bocci e la moglie Laura Chiatti sono tornati a condividere il set in una fiction per Rai 1 attualmente in post produzione e che potrebbe vedere la luce il prossimo Natale. Si intitola Nei tuoi panni e le riprese si sono concluse in primavera. Ai nostri microfoni, Marco Bocci ha dichiarato: “E’ una serie che uscirà nel periodo natalizio. Per la prima volta abbiamo lavorato insieme io e Laura. E’ un prodotto divertente, che fa sorridere, riflettere ma anche emozionare”.

Marco Bocci torna anche su Canale 5 dopo il grande successo di “Squadra antimafia” con la serie “Alex Bravo”. Un personaggio che spicca per il suo fiuto e i suoi metodi fuori dagli schemi. Quando gli chiediamo della similitudine tra Alex Bravo e il Commissario Calcaterra, Bocci risponde: “In realtà ci accomuna solo il mestiere, Alex Bravo è distante anni luce da Calcaterra. E’ un personaggio divertente, ironico, creativo, una sorta di pasticcione che con abilità riesce sempre a spuntarla. E’ una sorta di paraculo, possiamo dirlo”.