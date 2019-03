Luke Perry, il ricordo di Shannen Doherty, la Brenda di Beverly Hills: “ho il cuore spezzato”

Shannen Doherty ha rotto il silenzio dopo la morte di Luke Perry, il Dylan di Beverly Hills 90210: “devastata dalla perdita del mio amico”

La morte di Luke Perry ha scosso milioni di persone nel mondo. L’amatissimo Dylan McKay è spirato all’età di 52 anni dopo un terribile ictus che, mercoledì scorso, lo aveva ridotto in condizioni devastanti. Una morte che per molti ha segnato la fine di un’epoca, i mitici anni ’90, anni di una generazione cresciuta con Beverly Hills 90210 e la storia d’amore tra Dylan e Brenda. Una storia che, ancora oggi a distanza di 29 anni, ha una fanbase da fare invidia alle grandi star di Hollywood. Proprio Shannen Doherty, l’attrice che ha prestato il volto a Brenda Walsh, ha rotto il silenzio a poche ore dalla morte del suo “grande amore”.

Shannen Doherty di Beverly Hills: “Ho il cuore spezzato”

A distanza di diverse ore dalla morte di Luke Perry, Shannen Doherty ha raccontato il suo dolore a People. L’attrice, contattata telefonicamente, ha deciso di aprire il suo cuore pronunciando delle bellissime parole di stima ed amore per il suo grande amico.

Sono sotto shock. Ho il cuore spezzato. Sono devastata dalla perdita del mio amico. Ho così tanti ricordi con Luke che mi fanno sorridere e che saranno impressi per sempre nel mio cuore e nella mia mente.

La voce Shannen, la Brenda Walsh di Beverly Hills 90210, si è aggiunta così a quelle degli ex compagni e colleghi che in queste ore hanno inviato messaggi di cordoglio all’amico scomparso: un uomo dall’animo pure, sensibile, dolce, un’artista unico. Il rapporto tra Luke Perry e Shannen Doherty è sempre stato speciale, nonostante la coppia si fosse allontanata dopo la fine della serie cult degli anni ’90. L’attore si è riavvicinato a Shannen nel 2015, un anno davvero difficile per l’attrice colpita da un cancro al seno:

Luke era un uomo intelligente, silenzioso, umile ma con un cuore d’oro e un pozzo infinito di integrità e amore. Mi ha contattato durante la mia battaglia contro il cancro e ci siamo riavvicinati, anche se più anziani e più saggi, ma quella “connessione” di un tempo è rimasta intatta.

Shannen Doherty: “Luke ed io stavamo lavorando su delle idee”

L’attrice di “Streghe” ha raccontato anche che con Luke stavano valutando una possibile collaborazione futura. Nonostante i due attori avessero declinato l’invito a partecipare al reboot di Beverly Hills 90210 in arrivo nella primavera 2019, la Doherty per la prima volta ha rivelato che con l’amico Luke stavano lavorando a delle nuove idee per la gioia dei milioni di fans che non li hanno mai dimenticati:

Luke e io stavamo lavorando su delle idee per mostrarci di nuovo insieme. Volevamo lavorare di nuovo in coppia e creare qualcosa di speciale e significativo per i nostri fan in questa fase della nostra vita.

Brenda ha poi confidato su Luke: “Mi mancherà ogni giorno. Ogni minuto. Ogni secondo“. Solo alcune settimane fa i due attori si erano incontrati in un ristorante per un pranzo in compagnia dell’inseparabile cagnolina Penny: “Non dimenticherò mai – e mi mancherà – come mi guardava Luke, con quel sorriso e quel suo modo di dire … “Shan””.